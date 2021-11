Tra sostenibilità e aziende: se ne parla alla Liuc

Creare valore per la collettività di riferimento, i clienti, i dipendenti, i fornitori, l’ambiente e gli azionisti. Soprattutto nel new normal post pandemia, la ricerca della sostenibilità permette alle aziende di perdurare nel tempo con economicità: Sostenibilità e criteri ESG, tutti ne parlano: il connubio CEO e CFO attraverso l’esperienza delle imprese è la lezione aperta organizzata all’università Liuc di Castellanza.

L’appuntamento è per sabato 4 dicembre, dalle 10.30: il seminario si svolgerà nell’ambito dell’Executive Master in Direzione amministrazione, finanza e controllo di gestione.

L’obiettivo è condividere, attraverso la testimonianza di imprese e professionisti, il ruolo della comunicazione integrata e non solo focalizzata sui dati economico-finanziari da parte delle imprese.

Programma

ore 10.30 – registrazione dei partecipanti Saluti e introduzione: Catry Ostinelli, Direttore del Master CFO Intervengono: Silvia Fossati, Docente Scuola di Economia e management, LIUC – Università Cattaneo

Piermario Barzaghi, Partner KPMG Advisory

Paolo Rota, Equity partner di KPMG

Barbara Cimmino, Direttore Sostenibilità e Innovazione di Prodotto, INTICOM S.p.A. Ore 12.15 – Q&A Ore 13.00 – Fine lavori

Si potrà assistere sia in presenza sia a distanza. La partecipazione, a seguito di iscrizione (qui il link per prenotarsi), è libera e gratuita.

Il convegno è in fase di accreditamento da parte dell’Ordine di Busto Arsizio e Varese presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e darà diritto all’attribuzione di 3 crediti formativi FPC: per il loro riconoscimento si dovrà accedere al sito del CNDCEC alla pagina “Eventi CNDCEC” e compilare il form per l’autocertificazione webinar al seguente link Autocertificazione Webinar CNDCEC entro il 31 dicembre.