Il sottosegretario di Stato Nicola Molteni in visita alla Guardia di Finanza di Ponte Chiasso

Il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno onorevole Nicola Molteni ha visitato oggi la sede del gruppo di Ponte Chiasso della Guardia di finanza.

Accompagnato dal prefetto di Como Andrea Polichetti, il sottosegretario ha visitato la caserma “Petrucci”, sede delle Fiamme gialle dove è stato ricevuto dal comandante regionale per la Lombardia, generale Stefano Screpanti, dal comandante provinciale colonnello Giuseppe Coppola e dagli ufficiali del Gruppo di Ponte Chiasso. Dopo aver incontrato il personale in servizio al reparto, Molteni ha effettuato una visita ai valichi di frontiera al confine con la Svizzera.

Nella sede del Gruppo di Ponte Chiasso, il sottosegretario ha assistito ad una dimostrazione in ambiente aperto delle unità cinofile antidroga in forza al reparto.

Molteni ha confermato l’importanza del ruolo di polizia economico finanziaria svolto dalla Guardia di finanza, anche a presidio delle frontiere terrestri per il contrasto ai traffici illeciti e per la tutela della legalità al servizio dei cittadini e ha espresso apprezzamento per la professionalità e l’impegno dimostrato dalle Fiamme gialle, anche nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid19.