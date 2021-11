Spaccio di abbonamenti, evasione fiscale e le nuove regole della DAD nel podcast del 12 novembre

Le principali notizie di venerdì 12 novembre

la Polizia di Stato di Gallarate ha denunciato a piede libero un autista di una locale società di trasporti attiva nel basso varesotto ed alto milanese, trovato in possesso di una elevata quantità di biglietti contraffatti. QUI Il dipendente infedele era riuscito illecitamente a procurarsi intere confezioni di abbonamenti mensili ancora prive di numero di serie, successivamente contraffatti con l’apposizione dei numeri di matricola mediante l’utilizzo di timbri ed inchiostro simili agli originali, al fine di ottenere dei veri e propri cloni di fatto quasi identici a quelli regolarmente emessi dall’azienda. Il giro d’affari messo in piedi dall’autista si stima in circa 135mila euro.

Fiamme gialle in azione per eseguire un provvedimento di sequestro emesso dalla procura di Milano che indaga su un giro di società “cartiera”. Sotto chiave beni per 1,4 milioni di euro a titolo di sequestro preventivo. QUI Tra i beni confiscati una villa con annesso box in provincia di Varese con giardino e porzione di bosco nella disponibilità dell’imputato e del suo nucleo familiare, nonché quote societarie di 3 società e risorse finanziarie, fino alla concorrenza dell’imposta evasa pari a €. 1.390.000. La società operava nel settore edile: l’indagine ha fatto emergere numerose violazioni alla normativa penal- tributaria che avevano portato al deferimento dell’amministratore per i reati di “Dichiarazione infedele”, “Omessa dichiarazione” ed “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

Anche il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Varese e ha respinto il ricorso di Acsm Agam Ambiente e I.G.M. Rifiuti sulla gestione del servizio di igiene urbana nel capoluogo. Ora sarà possibile procedere al passaggio del servizio al nuovo operatore dopo il bando pubblico di ormai oltre due anni fa : con il nuovo anno dunque, Acsm Agam ambiente, concluderà il suo rapporto e verrà gestito dall’impresa Sangalli di Monza.

È entrato a regime il nuovo sistema di gestione delle quarantene. La direttiva, inviata la scorsa settimana dal Ministero dell’Istruzione a tutte le direzioni scolastiche, ha imposto una riorganizzazione che ha coinvolto Ats Insubria, le due ASST Sette Laghi e Valle Olona oltre alle scuole. In caso di positivo, dunque, scatta l’obbligo di tampone per tutta la casse sono tre le ipotesi

DaD individuale con un solo caso di Covid in classe che porta all’isolamento del ragazzo positivo, rispetto al quale resta confermata l’attività di tracciamento dei contatti. Il resto della classe continua a svolgere le lezioni in presenza.

DaD per pochi. Se nella classe si riscontrassero due positivi, vanno in quarantena (e quindi in DaD) solo i non vaccinati, mentre restano in classe gli altri.

DaD per tutti. Se in classe ci dovessero essere tre positivi, allora tutto il gruppo classe è obbligato alla quarantena e dunque alla didattica a distanza.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify