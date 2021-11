Strade dissestate e rami sporgenti, Cardano È lancia l’allarme sulla sicurezza stradale

Una situazione «insostenibile» in via Carreggia a Cardano al Campo, per i rami che si affacciano sulla strada. La denuncia la lista di opposizione Cardano È, che sottolinea comunque in generale «la situazione di degrado in cui versano le strade cittadine e il verde pubblico».

Nella zona di via Carreggia in particolare «l’incuria e la mancanza di potature delle piante crea forti disagi e pericolo per l’incolumità dei residenti a causa dei distacchi di rami in occasione di forti eventi meteorologici. Proprio in occasione di uno di questi eventi si è verificato l’allagamento dell’incrocio tra via Carreggia ed il cavalcavia della SS 336 che ha bloccato il traffico impedendo l’accesso alle abitazioni in prossimità del centro sportivo».

Al di là della situazione specifica si sottolinea anche la situazione delle «strade dissestate con buche molto pericolose soprattutto per chi si sposta in bici o altri mezzi a due ruote, come ad esempio in via al Campo, situazione che denota una assai scarsa sensibilità dell’amministrazione cittadina verso una mobilità sostenibile che, anche in virtù delle ben note problematiche ambientali che coinvolgono noi tutti, meriterebbe evidentemente una maggiore considerazione».

«Spiace considerare che, nel frattempo, vengono investite risorse economiche in interventi che certamente rivestono una importanza e soprattutto una minore utilità rispetto ad interventi più significativi per l’interesse collettivo, interventi di facciata come le pavimentazioni di piazza Mazzini o il parcheggio degli impianti sportivi di via Carreggia zona in cui, tra l’altro, si è assistito allo scempio delle piante abbattute all’interno dell’area feste; spazio un tempo utilizzato dalle associazioni locali per attività meritevoli e che oggi versa in condizioni che lo rendono impraticabile senza, purtroppo, che sia stato anche solo immaginato un possibile, auspicabile, recupero con l’individuazione di soluzioni per il risanamento da parte dell’amministrazione».