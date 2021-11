Tampone negativo per Egbunu della Openjobmetis: corsa contro il tempo per il ritorno in campo

John Egbunu è finalmente risultato negativo al tampone del Covid-19 e ha così terminato il regime di quarantena che durava ormai dallo scorso 29 ottobre. Un lasso di tempo nel quale, intanto, la Openjobmetis Varese ha disputato tre partite di campionato vincendone una, l’ultima della serie, contro Trieste.

A questo punto la società biancorossa proverà ad avere a disposizione il pivot nigeriano già per la gara interna di sabato sera contro la neopromossa d’assalto Tortona (dove il pari ruolo titolare è proprio un ex varesino, Tyler Cain). Egbunu però per tornare a disputare una partita ufficiale deve superare una serie di test medici previsti per i giocatori colpiti dal coronavirus.

Un procedimento che non dà in automatico la certezza di scendere in campo come dimostra la vicenda di Elijah Wilson, tornato negativo prima di Egbunu ma ancora non idoneo a giocare. La guardia si sottoporrà ad alcuni esami nella giornata di venerdì anche se entrambi sono reduci da un periodo di inattività e il loro eventuale apporto alla squadra sarà limitato.

Wilson tra l’altro potrebbe essere alla vigilia dell’ultimo match in maglia biancorossa visto che la società proprio ieri ha ingaggiato il playmaker americano Marcus Keene che dovrà prendere il posto del deludente tiratore del North Carolina.