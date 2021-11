Tanti ospiti al Festival dell’Educazione del Varesotto e Alto Milanese

La Cooperativa sociale laBanda ha messo in campo energie e competenze alla ricerca di un ventaglio di relatori di qualità per affrontare la sfida del tema del FED21 ovvero: “PRESENTI. Per una comunità che si educa in profondità”. Torna, dopo il successo del suo intervento nel FED2019, il magistrato Gherardo Colombo per approfondire il tema delle fragilità: quali fragilità ha enfatizzato il passaggio della Pandemia? Chi ha il compito di occuparsene? Nell’aprile 2020 è infatti entrato a far parte della commissione di inchiesta del comune di Milano sulle morti sospette nel Pio Albergo Trivulzio legate all’emergenza

Coronavirus.

Un altro gradito ritorno è quello di Ciro Cascone, Procuratore della Repubblica del Tribunale Minori di Milano, da sempre impegnato a tenere insieme non solo l’applicazione della Legge ma anche uno sguardo educativo e pedagogico sulla realtà.

La novità è la collaborazione con FILOSOFARTI nata con l’intento di sviluppare il dialogo fra filosofia e pedagogia: “I presenti di cui facciamo esperienza – spiega Marta Zambon, referente del Festival – sono disseminati di contraddizioni e molte avversità che se da una parte possono apparire enigmi minacciosi, dall’altra possono rivelarsi delle occasioni di rivoluzione e di cambiamento di rotta. A queste due discipline che da sempre sono orientate alla cura dell’essere umano, vorremmo chiedere come preparare il terreno, farsi strada, affinché ciascuno possa prendere mano alla fioritura di un presente che possa portare i semi di un futuro fruttuoso”. A dialogare per il FED21 ci saranno Pierangelo Barone, Professore Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale presso Università degli Studi di Milano Bicocca, e Maura Gancitano, filosofa scrittrice e fondatrice del progetto TLON.

Un’altra new entry importante al festival è quella di Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra e psicoterapeuta dell’adolescenza, docente di Psicologia Dinamica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca: con lui si toccheranno scottanti interrogativi sul divario tra generazioni, sul rapporto tra genitori e figli adolescenti, sempre più sfuggenti alle regole.

Il FED21 quest’anno farà tappa dal 13 al 27 novembre in nove Comuni del Basso Varesotto – a Castellanza, Busto Arsizio, Gallarate, Cassano Magnago, Cardano al Campo, Gorla Minore, Fagnano Olona e dell’Alto Milanese – a Legnano e Castano Primo, con il patrocinio di due Fondazioni Comunitarie territoriali, ovvero la Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus e la Fondazione Ticino Olona onlus, oltre che di Provincia di Varese, Regione Lombardia e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

