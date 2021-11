Teatro, lingue e sport. Tante novità alla scuola primaria Maria Ausiliatrice di Varese

La scuola ha il compito delicato di preparare e formare gli adulti di domani, aiutandoli a comporre un adeguato bagaglio di competenze che permetta loro di essere cittadini del mondo, attivi e consapevoli e per questo deve essere in grado di cambiare, per seguire l’evolvere dei tempi.

Per l’anno scolastico 2022-2023, alla scuola primaria dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Varese verrà introdotto il metodo “TeLS”, acronimo di “Teatro, Lingue e Sport”, basato su un piano studi di 30 ore settimanali in cui, accanto all’attenzione alla qualità del percorso culturale educativo globale del bambino, emergono il potenziamento della competenza multilinguistica e l’implementazione di attività riguardanti la dimensione corporea ed espressiva.

Il potenziamento linguistico prevede lo studio della lingua inglese per quattro ore alla settimana nel primo triennio e per cinque ore nel biennio conclusivo. Per tutte le classi è prevista un’ora settimanale di conversazione in lingua inglese e un’altra è dedicata alla metodologia CLIL, ovvero l’insegnamento di un’altra disciplina in lingua straniera.

I bambini possono così imparare la lingua inglese e sono preparati ad affrontare le certificazioni Cambridge YLE “Starters” e “Movers”.

In quinta poi i bambini potranno cimentarsi nello studio di una seconda lingua straniera, a scelta tra tedesco e spagnolo.

A livello sportivo, due ore alla settimana saranno dedicate all’attività motoria con progetti legati al nuoto e al basket, corsi di gioco-sport e di ginnastica artistica, per avvicinare i bambini alla pratica sportiva, responsabilizzarli nel rispetto delle regole e della disciplina e insegnare loro cosa significa essere squadra.

Per tutte le classi è prevista un’ora alla settimana di educazione alla teatralità, una scelta principalmente educativa, in quanto fare teatro permette di ascoltare sé stessi e gli altri, lavorare in gruppo esprimendo le proprie emozioni e la propria creatività, nel pieno rispetto di culture e tradizioni diverse dalle proprie.

Alla scuola primaria Maria Ausiliatrice si utilizzano le più diverse metodologie didattiche, con attenzione anche allo sviluppo di competenze digitali, attraverso l’inserimento in orario curriculare, del coding.

Tutto quanto esposto sopra, senza mai perdere il focus sull’attenzione alla formazione integrale del bambino, accompagnandolo nella sua crescita come persona, affinché, come diceva Don Bosco, i ragazzi possano essere “buoni cristiani e onesti cittadini”.

Alla scuola primaria Maria Ausiliatrice, la relazione educativa è basilare ed è vissuta secondo la linea tracciata da Don Bosco che vedeva fondamentale dare fiducia, perché nella fiducia il bambino ha le ali per crescere.

Altro pilastro fondamentale è far leva sulla ragionevolezza, motivando sempre ogni richiesta, ogni passo che si propone al più giovane, in modo tale che sappia assumere ciò che l’adulto propone per la sua crescita, ma man mano che cammina sappia anche entrare in dialogo con l’adulto.

In ultimo, ma non per importanza, la religione, l’apertura del bambino e del giovane alla dimensione trascendente, l’educazione alla fede, per fare in modo che la fede illumini tutti i valori proposti nel cammino.

Gli open day della scuola primaria

Sabato 6 novembre – in presenza – dalle 14.30 alle 17.30, con appuntamenti ogni 20 minuti per gruppi di 6 persone

Giovedì 11 novembre, – open night online – ore 20.45 (presentazione della scuola e delle innovazioni didattiche)

Sabato 13 novembre – in presenza – dalle 15.00 alle 17.30, con appuntamenti ogni 20 minuti per gruppi di 6 persone

Sabato 20 novembre – in presenza – dalle 9.00 alle 12.30, con appuntamenti ogni 20 minuti per gruppi di 6 persone

Giovedì 25 novembre – open night online – ore 20.45 (presentazione della scuola e delle innovazioni didattiche)

Martedì 11 gennaio 2022 – open night online – ore 20.45

Sabato 15 gennaio 2022 – in presenza – dalle 9.00 alle 12.00, con appuntamenti ogni 20 minuti per gruppi di 6 persone

Per partecipare agli open day è necessario prenotare.