“Tempi moderni 2050”, a Volandia si fa il punto sul distretto aerospaziale di Varese

Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, insieme con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, promuove il nuovo ciclo incontri “Tempi Moderni 2050″ per approfondire e investigare il tema dei distretti industriali.

Un percorso in tre tappe tra Varese, Lecce e Bologna per analizzare la tradizione manifatturiera e artigianale italiana e sottolineare l’importanza delle competenze per creare nuove reti produttive che favoriscano la contaminazione tra ricerca e formazione, da un lato, e la realtà produttiva dei territori, dall’altro.

La prima tappa sarà appunto la provincia di Varese, lunedì 8 novembre 2021, alle ore 18.30 a Volandia Parco e Museo del Volo: intervengono Giacinto Carullo Chief Procurement & Supply Chain Officer di Leonardo, Guido Guidesi assessore allo Sviluppo Economico, della Regione Lombardia, Claudia Mona vicepresidente Unione degli Industriali della Provincia di Varese – Managing Director Secondo Mona S.p.A e Angelo Vallerani presidente Lombardia Aerospace Cluster (LAC) – OHB Italia.

La provincia di Varese, da sempre definita “multi-distretto produttivo”, rappresenta una realtà territoriale con un diffuso spirito imprenditoriale che si è concretizzato nei più diversi settori economici. Fin dall’inizio del secolo scorso, Varese ha visto lo sviluppo dell’industria tessile e di quella metalmeccanica. Oggi la provincia rappresenta un polo di eccellenza per il settore dell’aerospazio, con un sistema integrato di imprese, università e centri di ricerca dotato di competenze tecnologiche d’avanguardia.

Ci si chiederà: quali sono i vantaggi del modello dei distretti in un settore ad alta tecnologia come l’Aerospazio e in che modo la grande impresa può integrare e guidare la sviluppo di nuove reti produttive?

L’incontro sarà trasmesso in streaming sul sito di Fondazione Leonardo civiltadellemacchine.it e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.