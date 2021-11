Il tempo del recovery fund e la critica giornalistica a Glocal

Sul recovery fund si è detto tutto e il contrario di tutto. Sconfinare nella critica sterile che «si poteva fare meglio» o «anche altro», senza specificare cosa, è stata la modalità preferita da chi non aveva argomenti sostanziali. D’altronde misurarsi con quello che è stato definito il Piano Marshall del XXI secolo, non è un esercizio semplicissimo, soprattutto se non si dispone di un bagaglio culturale adeguato. E così, spesso ci si è concentrati sul quantum, i soldi, e non sui contenuti che hanno bisogno di argomentazioni più solide e articolate.

La risposta europea alla crisi pandemica è una vera rivoluzione che apre una nuova fase politica nelle relazioni tra gli stati membri e la stessa Unione. Certo, 250 miliardi che arrivano da Bruxelles da spendere nei prossimi tre anni e da restituire solo in parte, dopo anni di austerità e contenimento della spesa pubblica, possono creare un certo disorientamento, ma è innegabile che c’è stata una sproporzione enorme tra il tema dei soldi e dei finanziamenti, rispetto alla progettualità e ai contenuti del Pnrr, trattati dai media in un modo spesso superficiale, declinati su due parole d’ordine generiche, green e sostenibilità, sul cui significato c’è poca chiarezza. Parole che vengono usate a sproposito e con riferimenti molto deboli.

In questa fase la parola forse più importante è “transizione“. Lo sanno bene gli imprenditori che lavorano nel settore dell’energia. Non c’è un interruttore che una volta girato mette in azione il cambiamento. È un processo lungo, anche se si continua a dire che non c’è tempo. È un cambiamento culturale, ancora prima che economico. È quasi un salto antropologico.

Ci sono interi asset strategici che oggi poggiano su valori quali la relazione, l’ambiente, il rapporto con il territorio che fino a ieri erano a dir poco residuali o considerati naïf. Adriano Olivetti diceva che «oltre al profitto, ci sono altri fini» per dire che non era preoccupato del profitto, ma di come renderlo giusto. E quando si parla di economia la definizione più corretta sarebbe quella di economia integrale, cioè che integra necessariamente questi fini (valori) nei suoi processi.

I tempi per parlare di queste cose al grande pubblico sui giornali è ormai maturo. Per secoli ci siamo chiesti per cosa facciamo le cose o come le facciamo. La domanda a cui dovremmo rispondere oggi è perché le facciamo e soprattutto per chi le facciamo.

