Tentativi di truffe telefoniche, a Gavirate il vice sindaco lancia l’appello ai cittadini

«Oggi abbiamo ricevuto segnalazioni di tentativi di truffe, soprattutto a persone anziane. Si ricevono telefonate di mal intenzionati che, con la scusa del censimento nazionale Istat, estorcono informazioni sensibili».

La notizia, non nuova purtroppo a tutte le latitudini, arriva da Gavirate e rilanciata dal vice sindaco Massimo Parola con un post sulla pagina facebook locale.

È un messaggio che riguarda una delle piaghe del momento, argomento che le forze dell’ordine stanno monitorando con attenzione sotto due aspetti.

C’è quello relativo alla prevenzione, che di recente ha visto la realizzazione di un video che rilancia il patto fra generazioni come miglior antidoto per vincere le truffe specialmente in ambito informatico.

Poi ci sono le indagini portate avanti con lavoro certosino da Procura e squadra Mobile che giusto pochi giorni fa ha visto finire in manette una coppia di polacchi specializzata proprio in questo genere di truffe.

«Diffidate, e telefonate all’ufficio anagrafe del Comune per verificare la veridicità del chiamante. Sono già state allertate Polizia Locale e Carabinieri. Numero anagrafe: 0332/748211», conclude Parola. Per ulteriori dubbi: 112.