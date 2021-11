Terza dose, reddito di cittadinanza e protesi nel podcast del 4 novembre

Le principali notizie di giovedì 4 novembre

Sono in aumento gli ultrasessantenni, pazienti fragili e operatori sanitari che aderiscono alla campagna vaccinale anticovid con la dose “booster”. Si tratta della terza somministrazione consigliata per mantenere elevato il livello di anticorpi.

A dirlo l’ultimo report di ATS Insubria, dove è emerso che negli ultimi 15 giorni sono stati quasi 30.000 gli aventi diritto che si sono prenotati e presentati nei punti vaccinali: 20.000 ultrasessantenni, 7900 operatori sanitari e 1300 pazienti fragili. Da inizio novembre, la capacità della rete dei punti erogativi, predisposta da Ats Insubria d’intesa con l’Unità di crisi di Regione Lombardia, riesce a contenere la domanda che si aggira tra i 3500 e i 3800 vaccini al giorno quando la capacità è di 4000 dosi per die.

Si sono svolte in tutta la provincia le cerimonie di commemorazione del 4 novembre.

A Varese la cerimonia della festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate era in piazza san Vittore alla presenza del Prefetto Dario Caputo, del sindaco di Varese Davide Galimberti, del presidente della provincia Emanuele Antonelli, del prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti e delle più alte rappresentanze delle forze armate in Provincia.

Alzabandiera e deposizione della Corona sono stati i principali momenti della cerimonia, che ha visto però anche le parole del sindaco, del presidente della Provincia e del Prefetto, che ha riferito il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Vivono in Romania, ma prendevano il reddito di cittadinanza in Italia, fatto incassare da amici alle Poste di Cassano Magnago.

L’indagine è partita nel mese di maggio, quando i carabinieri della caserma di Cassano Magnago avevano accertato che all’ufficio postale della città alcune persone di nazionalità rumena andavano a riscuotere il reddito di cittadinanza, anche su delega di altri dodici connazionali che sono risultati residenti in Italia fittiziamente e pertanto denunciati.

Le indagini dei carabinieri hanno accertato che almeno trenta persone, non di nazionalità italiana hanno nel tempo fraudolentemente percepito il reddito per un importo complessivo di circa 146mila euro.

A Milano Malpensa riapre il terminal 2, non per i passeggeri ma per le merci: approdano qui le spedizioni aeree per conto di Amazon, che dall’aereo passano ai camion (foto Aeroporti Lombardi).

Il cargo a Malpensa – di gran lunga l’aeroporto leader per le merci – sta gestendo un vero boom di spedizioni, accelerato dalle nuove dinamiche post-pandemia. Il cargo ha “fame” di spazi, come sottolineato a più riprese dagli operatori, e quindi ora si ricorre anche ad alcuni spazi del Terminal 2, chiuso al traffico passeggeri da fine primavera 2020, quando tutte le operazioni “pax” sono state concentrate al Terminal 1.

Se Avete protesi dismesse potete donarle: Partono anche dalla provincia di Varese le donazioni per farle avere a chi ha bisogno. Ad avere questa idea sono Luca e Giulia che hanno un’associazione e stanno girando l’Italia raccogliendo protesi dismesse da mandare in Africa. Una nostra lettrice si è offerta di fare da “punto di raccolta” per le donazioni da Varese del progetto progetto, che si chiama “ Karma on the road ”, associazione no-profit che mira a sensibilizzare le persone sui i problemi che devono affrontare gli amputati.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify