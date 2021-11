The Black Blues Brothers al Teatro Condominio di Gallarate

A qualcuno, per via del nome, potrebbe venire in mente il noto film del 1980 con John Belushi e Dan Aykroyd. Invece, per loro, black e blue non si riferiscono totalmente ad esso, e nemmeno ai colori: sono stati d’animo. E quella esse dopo il blu, rappresenta la loro anima immersa nel genere blues. Anche brothers non è una semplice parola, bensì il loro modo di essere e di sentirsi.

Ecco l’essenza di «Black Blues Brothers». Cinque straordinari acrobati, in stile americano e con l’Africa nel sangue, per la prima volta a Gallarate al Teatro Condominio sabato 27 novembre 2021 h.21.00. Nello Show, In eleganti abiti american style, dovranno inseguire gli “umori” di una sgangherata radio d’epoca che trasmette brani Rhythm & Blues, rispettandone il ritmo con l’incredibile carica di energia e un vasto repertorio di discipline acrobatiche, salti mortali e piramidi umane. Nello Show, che incanterà grandi e bambini dall’inizio alla fine, ci sarà comunque un rispettoso omaggio alla colonna sonora del leggendario film.

Lo spettacolo acrobatico è stato arricchito nella versione teatrale da numeri mai eseguiti in spazi più limitati come può esserlo un palco, conquistando decine di migliaia di spettatori in tutta Europa con oltre 500 date dal 2017 ad oggi.

Tra le varie esibizioni dei Black Blues Brothers, indimenticabile per loro quella del 16 giugno 2016 nell’Aula Paolo VI di Città del Vaticano, per il Giubileo dello Spettacolo Viaggiante e Popolare: hanno stretto la mano con emozione a Papa Francesco alla fine della loro esibizione afro-pop. Tra circo contemporaneo e commedia musicale la produzione, nata dalla fantasia di Alexander Sunny (già produttore di successo e curatore di special Tv per Le Cirque du Soleil) diverte anche per le gag esilaranti, diverte anche per buffi striptease e le spassose sfide di ballo: una serata che promette di essere davvero speciale.

Così li ha definiti il celebre critico Franco Cordelli su un noto quotidiano, dopo averli visti a Roma: «La scintillante impresa dei magnifici cinque».

Costi: € 10 bimbi- €12 adulti (i bimbi fino a 3 anni che stanno in braccio non pagano ingresso)

Prenotazioni: via E-mail a biglietteria@teatrocondominio.it

Biglietti: si acquistano in biglietteria teatro a Gallarate il venerdì e sabato dalle 16.00 alle 19.00.

Acquisti online senza costi aggiuntivi: https://melarido.store/products/the-black-blues-brothers

Ticketone: https://www.ticketone.it/event/the-black-blues-brothers-teatro-condominio-vittorio-gassman-12297879/

Per parlare con il teatro: il nr. 392 8980187 è attivo in fascia pomeridiana nei giorni feriali (h.14,30-18,00).

Ufficio Stampa ed Eventi Melarido Srl

teatri@melarido.it cell. 3928980187