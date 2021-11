Torna a Castellanza il trofeo di danza e ballo “Tony Rose” a sostegno di Telethon

Si svolgerà il 4-5 e 8 dicembre 2021 dicembre al palazzetto dello Sport di via Legnano, a Castellanza, il 26esimo trofeo “Tony Rose”, concorso di danza a sostegno di Telethon.

Il Concorso 2021 è un evento multidisciplinare di Danza & Ballo per tutti i ballerini amatori e agonisti e si pone come obiettivo, la diffusione e la divulgazione della Danza a 360 gradi, in un clima di allegria, divertimento, professionalità, ma soprattutto di solidarietà.

Gli organizzatori, Antonio Altomare e Rosamaria Intrieri, mettono cuore e anima per questo evento solidale che mette al centro la danza per la ricerca. Tante le edizioni di successo che si sono succedute negli anni. Tante anche le gare organizzate che scandiranno e renderanno speciali le tre giornate. Tra queste il “Team Match”….”Ballando per la vita”

Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina facebook della palestra e il sito internet

In copertina l’immagine di una edizione passata del Trofeo “Tony Rose”