Torna il Mercatino di Natale alla Rasa di Varese, nel nome di Ornella Bianchi

Torna “Luci di Natale” alla Rasa.

Quest’anno, questa frase che di solito è un luogo comune e parla di un appuntamento gradito ma normale, ha un significato straordinario: perchè dopo lo stop nel 2020 per il Covid, ma soprattutto dopo che una delle due fondatrici di Covid è morta proprio un anno fa, il fatto che il mercatino di Natale della Rasa torni a rallegrare il borgo non era per nulla scontato ed è davvero una straordinaria e felicissima sorpresa, un segno potentissimo di ripartenza della città malgrado tutto quello che è successo.

«L’evento è previsto dal 20 al 21 novembre – comincia a spiegare Chiara Comparoni, che con Ornella Bianchi ha fatto nascere e crescere uno dei mercatini piu belli della città – E sarà come sempre al sabato dalle 14 alle 19.30 e la domenica dalle 10 alle 19.30. Ci sarà perchè tengo tantissimo a portare avanti il lavoro che io e Ornella abbiamo portato avanti finora e di cui proprio con lei, nel momento in cui avevamo deciso di far “saltare” l’edizione 2020 a causa della pandemia, avevamo già fissato le date».

Quando parla, a Chiara più di una volta si spezza la voce in gola: il dolore è ancora forte, i ricordi con Ornella tantissimi, la difficoltà di portare avanti un mercatino alla 20esima edizione e con piu di cento bancarelle da sola è tanta: «Ma io e Ornella abbiamo lavorato molto e ci siamo divertite molto nel preparare ogni anno questo mercatino, in perfetta sintonia. E quando se n’è andata, il 19 novembre 2020, io non ho esitato un momento: dovevo continuare per lei»

Così, non mancheranno gli addobbi al paese, continueranno a esserci i ristori garantiti dai locali della frazione – anche quello del “Bar Bianchi” di cui Ornella era proprietaria e “anima” insieme al marito Carletto e che continua a rimanere aperto grazie all’aiuto delle figlie – e ci saranno animazioni particolari legati ai vecchi mestieri grazie all’associazione di Somma Lombardo “Quelli del 63” con il presidente Roberto Caccin che le porta in scena. La stessa associazione allestirà la casa di Babbo Natale, che raccoglierà anche le letterine dei bambini.

Ovviamente, si ricorderà anche Ornella, con un lancio di palloncini che si preannuncia già commovente, e ci sarà la presenza di Africa Mission, per cui Ornella ha lavorato tanto, che annuncerà un’iniziativa in suo nome.

«Ci tengo a ringraziare il Sindaco Davide Galimberti perchè per me è stato un sostegno personale, ringrazio le persone negli uffici che sono coinvolti, perchè mi hanno aiutato fin da subito nella parte amministrativa e burocratica, che è grande e impegnativa – ha sottolineato Chiara Comparoni – E devo un ringraziamento speciale a Francesca Strazzi che mi è stata di grande aiuto e collaborazione, nel tanto lavoro che va svolto. Sono ringraziamenti non formali ma sentiti, perchè mi sono resa conto che stanno partecipando a titolo personale».

In molti si sono fatti in quattro per darle una mano a ricominciare: «Devo ringraziare anche l’ente Parco Campo dei Fiori, la Protezione Civile, ma anche la mia famiglia e la famiglia di Ornella, che mi stanno supportando tantissimo. E i tanti amici che mi hanno aiutato a fare cose che non avrei saputo fare, come la locandina: come quel componente degli Amici di Bragazzana che ha perso una giornata intera per aiutarmi a realizzarla».

«Ci tenevo molto a essere qui, a livello personale – spiega Francesca Strazzi, ora non più assessore ai quartieri, come quando ha conosciuto le organizzatrci ma “semplice” consigliera comunale – Quest’anno era importante per me essere presente vicino a lei perchè oltre che un impegno logistico per Chiara è stato anche un impegno psicologico e personale, e la ringrazio per il grande sforzo fisico ed emotivo per far continuare il progetto in nome di chi l’ha fatto nascere».

«Non posso che ringraziare Chiara e tutti coloro che hanno collaborato a questa edizione particolare, per il forte affetto nei confronti di Ornella, grande animatrice del quartiere e non solo: è la prima edizione senza di lei e questa collaborazione assume un importanza ancora maggiore – ha commentato Davide Galimberti – Il quartiere della Rasa, dopo la pandemia, torna con questo evento ad essere il quartiere che anticipa il Natale varesino, sempre piu luogo di ritrovo per hobbysti e visitatori: ed è attraverso queste iniziative che si tramandano e assumono elementi di innovazione che vogliamo continuare a valorizzare i quartieri».

Ora, per celebrare Ornella («Che non è andata, e sento ancora vicino a me» spiega Chiara) non bisogna fare altro che raggiungere il mercatino che anticipa il Natale di Varese, nel weekend del 20 e del 21 novembre: «Anche perchè gli espositori sono tantissimi, e con tantissime idee straordinarie che hanno realizzato nel lockdown: penso alla signora che ha realizzato stoviglie in ceramica ispirate ai grandi quadri, o alla florovivaista che fa suonare le radici delle piante» spiega. La modalità per raggiungere l’evento sarà, come sempre, con parcheggio alla Motta Rossa e una navetta che parte da li per portare i visitatori in paese.