Torna il Pmi Day per le scuole: “Non c’è cultura senza condivisione delle conoscenze”

6 webinair e 6 aziende del territorio, 4mila studenti di terza media di 47 istituti della provincia: la dodicesima edizione di Pmi Day scalda i motori ed è pronta ad aprire le porte delle aziende varesine ai ragazzi. Il programma del Pmi Day 2021 è stato presentato oggi, venerdì 12 novembre, nella sede Univa di Gallarate.

L’Unione Industriali organizzerà dunque 6 webinar su Zoom, programmati da venerdì 19 a venerdì 26 novembre.

“Pmi Day – industriamoci” è il progetto dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese volto a far conoscere alle ragazze e ai ragazzi di terza media cos’è un’impresa, di cosa si occupa e quali competenze servono per entrare a far parte del mondo del lavoro: «Investire nella formazione significa valorizzare i giovani», ha spiegato Roberto Grassi, presidente dell’Unione Industriali.

«Formare i giovani, a sua volta – ha continuato – significa inserire nell’ambito lavorativo figure professionali competenti e altamente specializzate. I ragazzi di terza media a febbraio dovranno compiere una scelta molto importate: quale percorso formativo superiore intraprendere. Grazie al Pmi Day cerchiamo di aiutarli e orientarsi, spieghiamo loro il valore delle persone, dello studio e del lavoro, attraverso il racconto del principale motore di sviluppo del territorio: l’industria, oggi in forte trasformazione».

La sostenibilità al centro

Il tema di quest’anno è la sostenibilità, introdotta da Giancarlo Saporiti, presidente del comitato per la Piccola industria di Univa: «Le imprese devono essere sempre più sostenibili e digitali. È questa la chiave per lo sviluppo manifatturiero del Paese; in questo contesto i giovani giocano un ruolo molto importante. Portare la sostenibilità d’impresa tra i banchi di scuola è l’obiettivo che, come Univa, ci prefissiamo. Il futuro è dei giovani, è sempre più verde: queste due strade devono viaggiare nella stessa direzione incontrandosi su terreni della scuola, della formazione e delle competenze. Oggi sentiamo sempre più forte il grido di richiamo delle nuove generazioni per le tematiche ambientali. Dobbiamo saper sfruttare questa forza dirompente in progettualità di sviluppo sostenibile nelle nostre imprese».

Roberto Grassi e Giancarlo Saporiti durante la presentazione del Pmi Day 2021

I ragazzi dovranno scrivere un articolo di giornale collegandosi all’economia circolare nei giorni successivi alla visita. L’obiettivo? Portare la sostenibilità e l’ecologia nelle imprese, ascoltando le richieste delle giovani generazioni sui temi green. I migliori elaborati verranno premiati e pubblicati sul magazine di Univa, Varesefocus.

«Perciò ci rivolgiamo ai giovani: Se avete a cuore le tematiche green e la sostenibilità, perché non impegnarvi nelle nostre aziende?», ha concluso.

Pmi Day 2021: il programma

Quest’anno verrà replicato il modello del 2021: le centinaia di visite aziendali in presenza delle edizioni pre-Covid verranno sostituite da tour virtuali.

Il comitato Piccola per la Piccola Industria di Univa ha scelto sei aziende rappresentative della variegata composizione merceologica del sistema produttivo locale: Btsr International Spa di Olgiate Olona, Eurojersey Spa di Caronno Pertusella, Irca Spa di Gallarate, Lati – Industria Termoplastici Spa di Vedano Olona, maglificio Alto Milanese Srl di Busto Arsizio e la Rettificatrici Ghiringhelli Spa di Luino.

CALENDARIO DIRETTE STREAMING: venerdì 19 novembre: Lati – Industria Termoplastici Spa

lunedì 22 novembre: Btsr International Spa

martedì 23 novembre: Maglificio Alto Milanese Srl

mercoledì 24 novembre: Rettificatrici Ghiringhelli Spa

giovedì 25 novembre: Eurojersey Spa

venerdì 26 novembre: Irca Spa

«Come Univa – ha concluso Grassi – abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato di coinvolgere il maggior numero di ragazzi. Il nostro impegno con i giovani c’è da diversi anni: abbiamo costruito un legame forte tra scuola e industria, generando un valore per tutti. Non c’è cultura senza la condivisione della conoscenza e il Pmi Day è il racconto dell’impresa».