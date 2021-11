Tornano le Giornate Fai per le scuole, le visite tra Legnano e Castano Primo

Tornano le Giornate Fai per le scuole. Una settimana di visite scolastiche esclusive, condotte dagli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti per godere delle bellezze del nostro Paese sul territorio. Nel pieno dello spirito Fai, gli studenti delle avranno la possibilità di conoscere e visitare luoghi del proprio territorio poco noti al grande pubblico. Tutte le visite saranno rivolte ad altri studenti delle scuole che hanno aderito all’iniziativa, in un interscambio culturale dove i protagonisti sono i giovani e le scuole.

La Delegazione Fai Ovest Milano ha organizzato delle giornate di visita presso i seguenti beni:

CHIESA DELLA NATIVITÀ DI MARIA ( detta la Madonnina ), Legnano

21 Novembre, a cura degli studenti della classe 5B Corso Turismo dell’IS. CARLO DELL’ ACQUA di Legnano.

SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE di Legnano

23-24-25 Novembre, a cura degli studenti della classe 5B Corso Turismo dell’IS. CARLO DELL’ ACQUA di Legnano.

VILLA RUSCONI, sede comunale, Castano Primo.

25-26 Novembre, a cura degli studenti ( classi varie ) dell’ IIS. TORNO di Castano Primo

Le scuole che parteciperanno come visitatori sono:

– alunni della scuola primaria FALCONE-BORSELLINO di Castano Primo

– alunni delle scuole secondarie di primo grado DANTE ALIGHIERI (ICS “VIA DEI SALICI”) di Legnano

– alunni della scuola secondaria di primo grado BONVESIN DE LA RIVA di Legnano

Un ringraziamento particolare a Monsignor Angelo Cairati, parroco di San Magno di Legnano, a Don Stefano Valsecchi, parroco della parrocchia del SS. Redentore di Legnano, che ci hanno permesso di svolgere le visite nelle chiese legnanesi. Un ringraziamento anche alla prof.ssa Ilaria Crespi, assessora alla cultura del Comune di Castano Primo per l’ospitalità in Villa Rusconi.