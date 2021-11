Trafficava armi da guerra, il gallaratese Fabio Del Bergiolo condannato a 15 anni

Fabio Del Bergiolo è stato condannato a 15 anni di reclusione dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, Veronica Giacoia. Il gallaratese, ex-ispettore dell’Agenzia delle Dogane a Malpensa ed ex-militante di Forza Nuova, era finito nei guai nel 2019 quando in casa sua venne trovato un arsenale di armi da guerra, compreso un missile aria aria Matra, ritrovato in un deposito a Voghera ma nella disponibilità dell’imputato.

Il pm Massimo De Filippo aveva chiesto 16 anni di carcere (pena scontata di un terzo in forza della scelta del rito abbreviato) per detenzione e traffico di armi da guerra. Il magistrato, infatti, è convinto che Del Bergiolo fosse un intermediario attraverso il quale sarebbero passate compra-vendite di armi non di poco conto, tra queste la vendita di 5 mila fucili automatici Fal.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Fausto Moscatelli, aveva puntato tutto sul fatto che l’imputato fosse, in realtà, da considerare un collezionista illegale di armi e che il suo ruolo nel mercato (sia legale che illegale) di armi fosse solo di consulente in quanto esperto.

La giudice non ha creduto a questa ipotesi e ha ritenuto, invece, sufficienti gli elementi portati dall’accusa per definire il Del Bergiolo un vero e proprio trafficante di armi.

Il primo sequestro di armi e l’arresto

Il secondo sequestro di armi