Tre targhe alla memoria per la sede del Corpo Filarmonico Cittadino

Domenica 21 novembre, giornata storicamente dedicata ai festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona della musica, il Corpo Filarmonico di Malnate ha deciso di onorare la memoria di tre persone recentemente scomparse che hanno fatto parte della storia dell’associazione e che, con peculiarità diverse tra loro, hanno contribuito ad arricchirla e a sostenerla: Rizieri Maglio, musicante e consigliere, sempre sorridente e disponibile con tutti, Carla Crugnola, appassionata, attenta e vicina alla nostra banda ed Enrica Vanoli, letteralmente un pezzo di storia, vicepresidente, vicemaestro e musicante per quasi cinquant’anni.

Galleria fotografica Svelate le targhe speciali per la sede del Corpo Filarmonico di Malnate 4 di 10

Il Consiglio Direttivo ha deciso quindi di intitolare ad ognuno di loro uno spazio della sede sociale. Domenica mattina, accompagnando la manifestazione con il suono dei nostri strumenti, alla presenza di diverse associazioni ed istituzioni del territorio malnatese come Avis, Sos Malnate, Gruppo Alpini, Fondazione Don Gnocchi, del sindaco Irene Bellifemine e delle famiglie, sono state scoperte le targhe affisse alle pareti della sede, rinnovate con il contributo del Gruppo Alpini, che resteranno non solo come segno di gratitudine verso queste persone, con l’auspicio che possano essere una testimonianza di dedizione e passione per i musicanti presenti e futuri.

«Ringraziamo di cuore tutti i presenti – spiegano dal Corpo Filarmonico -, in particolar modo i familiari di Enrica Vanoli, Carla Crugnola e Rizieri Maglio che hanno accolto volentieri questa iniziativa e che hanno condiviso con noi il ricordo dei loro cari».