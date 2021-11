Tutte le donne sono belle e forti come un albero: la nuova mostra di Isabel Lima

“Non avrei mai detto né pensato che potesse succedere una cosa del genere” sono le parole di Francesca a fare da sfondo della nuova mostra di Isabel Lima dal 26 novembre Palazzo Branda di Castiglione Olona che torna a raccontare con la sua poetica delicatezza il tema della violenza sulle donne. Apre l’esposizione una installazione che invita alla riflessione sull’educazione culturale che dai tempi antichi vuole la donna più debole e inferiore all’uomo. Sappiamo che non è così, ma ancora oggi questo inconscio, soprattutto maschile, è difficile da scardinare.

Per ricordare la strage infinita, che ancora siamo costretti a contare, Isabel sceglie una toccante metafora ispirata alla natura: da alcuni rami secchi cadono a terra tante fotografie con i volti, sorridenti o meno, di coloro che hanno perso la vita. Volti come foglie cadute, immagini reali ma anche immagini vuote dove potrebbe esserci il volto di qualsiasi donna. Perché la violenza infatti è trasversale e attraversa età, condizioni, stati sociali di tutta la comunità. In questo la storia di Francesca, che viene riproposta attraverso un video preso da Amore Criminale è esemplare. Lui uomo colto e agiato lei una donna normalissima, nessun litigio serio prima della violenza, nessun segnale che potesse fare supporre quello che l’uomo sarebbe stato capace di fare alla donna. Francesca per fortuna è una sopravvissuta e oggi può raccontare la sua storia, ma molte donne, lo sappiamo non hanno questa possibilità.

Accanto alla foto Isabel sperimenta un nuovo strumento creativo e in questi mesi ha lavorato con la ceramica per riprodurre le statuine del paleolitico, un passato molto lontano nel tempo dove la donna aveva un ruolo fondamentale nella società perché era colei che amministrava e si occupava della comunità mentre cacciava.

Non mancano le immagini fotografiche dei suoi nudi: un messaggio verso la bellezza del corpo e un inno alla natura che non può diventare oggetto di violenza. “Tutte le donne sono belle e forti come un albero” ci dice Isabel e dovremmo ricordarlo sempre.

Mostra di Isabel Lima

Palazzo Branda Castiglioni, Castiglione Olona

26 novembre – 5 dicembre 2021

Necessario Green pass. Per prenotazioni e info 0331. 858301