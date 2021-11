Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 8 NOVEMBRE 2021

L’elenco completo:

CASTELLANZA: FRESATORE/TRICE CNC

Azienda metalmeccanica di Castellanza (VA) cerca 1 FRESATORE/TRICE CNC. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione (programmazione CNC, piazzamento macchina e lavorazioni di ingranaggi e pezzi meccanici in genere); residenza in zona azienda (Castellanza – VA); titolo di studio coerente con la mansione. Si offre contratto da concordare in base all’età e all’esperienza, con orario di lavoro pieno (8-12 e 13-17). Assunzione immediata. (Rif. 9281)

CASTELLANZA: TORNITORE/TRICE CNC

Azienda metalmeccanica di Castellanza (VA) cerca 1 TORNITORE/TRICE CNC. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione (programmazione CNC, piazzamento macchina e lavorazioni di ingranaggi e pezzi meccanici in genere); residenza in zona azienda (Castellanza – VA); titolo di studio coerente con la mansione. Si offre contratto da concordare in base all’età e all’esperienza, con orario di lavoro pieno (8-12 e 13-17). Assunzione immediata. (Rif. 9280)

OLGIATE OLONA: APPRENDISTA OPERATORE/TRICE CALZATURIERO/A

Azienda del settore calzaturiero di Olgiate Olona (VA) cerca 1 APPRENDISTA OPERATORE/TRICE CALZATURIERO/A. Requisiti richiesti: predisposizione al lavoro manuale (l’apprendista dovrà incollare le tomaie e tagliare piccole componenti della calzatura); licenza media; residenza in zona azienda (Olgiate Olona – VA); età compatibile con l’assunzione con contratto di apprendistato. Si offre contratto di apprendistato con orario di lavoro pieno (8-12 e 13-17). Assunzione entro la fine del mese di novembre. (Rif. 9279)

BUSTO ARSIZIO: ESCAVATORISTI/E

Azienda di realizzazione reti distribuzione energia elettrica di Busto Arsizio cerca 5 ESCAVATORISTI/E addetti alla conduzione di macchine movimento terra per scavi stradali e per posa di infrastrutture elettriche in zone limitrofe a Busto Arsizio e Varese. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; patente B; preferibile patente C; disponibilità a turni di reperibilità occasionalmente anche in orario notturno e festivo, disponibilità al lavoro in cantieri e in squadra. Si offre orario di lavoro a tempo pieno e contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9275)

GORLA MINORE: MAGAZZINIERE/A

Azienda del settore commercio di Gorla Minore cerca per Busto Arsizio 1 MAGAZZINIERE/A. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE aver maturato ESPERIENZA nella mansione, nell’emissione DDT con gestionale aziendale, preparazione ordini e spedizioni, carico/scarico merce, movimentazione merci sia manuale che con l’ausilio del muletto; è INDISPENSABILE essere in possesso del PATENTINO del MULETTO; preferibile diploma; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.30-12.30/13.30-17.30. (Rif. 9274)

MARNATE: OPERATORE/TRICE REPARTO MECCANICA

Azienda del settore metalmeccanico di Marnate cerca 1 OPERATORE/TRICE REPARTO MECCANICA. Requisiti richiesti: un minimo di esperienza nella mansione e di conoscenza meccanica; utilizzo carroponte; disponibilità ad effettuare straordinari. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9271)

MARNATE: ADDETTO/A TRAFILATURA

Azienda del settore metalmeccanico di Marnate cerca 1 ADDETTO/A TRAFILATURA da inserire nel reparto produttivo. Requisiti richiesti: un minimo di esperienza nella mansione e di conoscenza meccanica; disponibilità ad effettuare straordinari. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9270)

CASTELLANZA: ADDETTO/A VENDITA REPARTO PESCHERIA

Azienda di commercio all’ingrosso di Castellanza cerca 1 ADDETTO/A VENDITA REPARTO PESCHERIA che si occuperà di condurre le principali mansioni di vendita, del servizio assistenza al cliente professionale horeca, della gestione del prodotto deperibile fresco. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; preferibile possesso di HCCP; conoscenza ed utilizzo di Excel; patente B. Si offre orario di lavoro part-time nella fascia 04.00/20.00 (si valuta possibilità anche di tempo pieno) e contratto di lavoro a tempo determinato di 2 mesi. (Rif.9265)

CASTELLANZA: ADDETTI/E VENDITA NOTTURNA

Azienda di commercio all’ingrosso di Castellanza cerca 4 ADDETTI/E VENDITA NOTTURNA per rifornimento banchi, gestione merce promozionale per periodo natalizio, allestimento scaffali. Requisiti richiesti: preferibile possesso del HACCP; patente B; utilizzo di Excel. Si offre orario part-time nella fascia 22.00/06.00 (si valuta anche possibilità di tempo pieno) e contratto a tempo determinato di 2 mesi. (Rif. 9262)

CASTELLANZA: ADDETTI/E VENDITA REPARTO FRESCHI

Azienda di commercio all’ingrosso di Castellanza cerca 2 ADDETTI/E VENDITA REPARTO FRESCHI per rifornimento banchi, verifica e giro scadenze, principali operazioni di vendita. Requisiti richiesti: preferibile possesso di HACCP; conoscenza ed utilizzo di Excel; patente B. Si offre orario part-time a turni nella fascia 6.00/20.00; si valuta possibilità anche di tempo pieno e contratto a tempo determinato di 2 mesi. (Rif. 9255)

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE E FISCALE

Azienda di servizi alle imprese di Busto Arsizio cerca IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE E FISCALE che si occuperà di contabilità ordinaria e semplificata, redazione bilancio di fine anno con scritture di rettifica, gestione libro dei beni ammortizzabili con calcolo ammortamenti e inserimento cespiti, redazione IMU, gestione immobili con anche rinnovo e registrazione contratti di locazione, pratiche varie CCIAA. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria o laurea breve in materie economiche; indispensabile esperienza nella mansione e preferibile nel settore; disponibilità a trasferte; conoscenza pacchetto Office e sistema gestionale Profis di Sistemi; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; patente B. Si offre: orario a tempo pieno 40 ore settimanali da lunedì a venerdì e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9254)

OLGIATE OLONA: TORNITORE/TRICE

Azienda del settore metalmeccanico di Olgiate Olona cerca 1 TORNITORE/TRICE. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE l’aver maturato ESPERIENZA su TORNI TRADIZIONALI medio grandi per la preparazione e finitura di rulli dimensioni fino a 700 x 6000 mm., conoscenza lettura disegni tecnici e strumenti di misura; costituirà titolo preferenziale l’aver maturato esperienza anche su torni CNC; preferibile residenza nelle immediate vicinanze di Olgiate Olona; utilizzo strumenti informatici. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 14.00-18.00 da lunedì a venerdì. (Rif. 9252)

GORLA MAGGIORE: ADDETTO/A CONTABILE

Azienda di finissaggio articoli tessili nei pressi di Gorla Maggiore cerca 1 ADDETTO/A CONTABILE che si occuperà di contabilità generale, IVA, riconciliazioni bancarie, contabilità paghe. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; diploma di ragioneria; utilizzo di software di contabilità; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda. Si offre orario a tempo pieno e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9248)

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A MECCANICO/A

Azienda di produzione macchine tessili di Busto Arsizio cerca 1 OPERAIO/A MECCANICO/A addetto a macchine a controllo numerico e macchine utensili tradizionali. Requisiti richiesti: titolo di studio attinente alla mansione e/o esperienza nella mansione e nel settore; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9233)

BUSTO ARSIZIO: CABLATORE/TRICE ELETTRICO/A e MECCANICO/A

Azienda di produzione macchine tessili cerca 1 CABLATORE/TRICE ELETTRICO/A e MECCANICO/A che si occuperà del cablaggio macchinari, bordo macchina e supporto nel montaggio meccanico. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione e nel settore o titolo di perito elettrotecnico; sufficiente conoscenza della lingua inglese; patente B; disponibilità ad occasionali trasferte all’estero o in Italia. Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9232)

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A FINISSAGGIO TESSUTI

Azienda tessile di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A FINISSAGGIO TESSUTI che opererà su RAM e AIRO. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore. Si offre orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato. (Rif. 9220)

BUSTO ARSIZIO: STAMPATORE/TRICE TESSILE

Azienda tessile di Busto Arsizio cerca 1 STAMPATORE/TRICE TESSILE che opererà su macchine stampa digitale. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore. Si offre orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato. (Rif. 9219)

BUSTO ARSIZIO: TINTORE/A TESSILE

Azienda tessile di Busto Arsizio cerca 1 TINTORE/A TESSILE che si occuperà di ricettare i colori e tingere con macchine jet. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore. Si offre: orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato. (Rif. 9218)

VILLA CORTESE: DISEGNATORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda del settore metalmeccanico di Villa Cortese cerca 1 DISEGNATORE/TRICE MECCANICO/A. Requisiti richiesti: esperienza MESSA IN TAVOLA DISEGNI COSTRUTTIVI. SVILUPPO DISEGNI PER LA PRODUZIONE, DISEGNO COMPONENTI METALLICI; diploma ad indirizzo meccanico; ottima conoscenza di programmi per i disegni software 3D; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.30/13.30-17.00. (Rif. 9210)

VILLA CORTESE: ADDETTI/E ALL’ASSEMBLAGGIO DI PARTI METALLICHE

Azienda del settore metalmeccanico di Villa Cortese cerca 2 ADDETTI/E ALL’ASSEMBLAGGIO DI PARTI METALLICHE. Requisiti richiesti: esperienza assemblaggio parti metalliche; utilizzo degli strumenti informatici; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.30/13.30-17.00. (Rif. 9209)

VILLA CORTESE: SALDATORI/TRICI

Azienda del settore metalmeccanico di Villa Cortese cerca 2 SALDATORI/TRICI. Requisiti richiesti: esperienza saldature ferro e inox, filo continuo (MIG MAG), saldature a TIG; utilizzo degli strumenti informatici; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.30/13.30-17.00. (Rif. 9206)

MARNATE: AIUTO ELETTRICISTA

Azienda di impiantistica elettrica di Marnate cerca 1 AIUTO ELETTRICISTA per lavori vari di manutenzione. Requisiti richiesti: residenza preferibilmente nelle immediate vicinanze di Marnate; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato 12 mesi ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/14.00-18.00. (Rif. 9182)

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca 1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE aver maturato ESPERIENZA NELLA CREAZIONE COMPLETA DI IMPIANTI ELETTRICI PER MACCHINARI INDUSTRIALI; è preferibile essere residenti nelle vicinanze di Dairago; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9173)

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA CUCINA COLORI

Azienda di finissaggio tessile di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A ALLA CUCINA COLORI che si occuperà della pesatura dei coloranti, della ricezione e disposizione nei magazzini dei coloranti, degli ausiliari e dei prodotti chimici ordinati. In collaborazione con l’ufficio acquisti, gestirà il rispristino delle scorte sulla base delle esigenze di produzione. Requisiti richiesti: preferibile titolo di perito chimico; preferibile esperienza nella mansione e nel settore; conoscenza ed uso del PC; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo pieno 7.00/15.00 e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9162)

CASTELLANZA: OPERAIO/A SERRAMENTISTA

Azienda di vendita ed installazione infissi nei pressi di Castellanza cerca 1 OPERAIO/A SERRAMENTISTA che si occuperà di installazione di infissi e porte. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; diploma di scuola secondaria di 1° grado; conoscenza del pacchetto Office; disponibilità a trasferte sul territorio; patente B. Si offre: orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato di 2 anni. (Rif. 9159)

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A AIUTO MANUTENTORE/TRICE

Azienda di manutenzione impianti gas metano nelle vicinanze di Busto Arsizio cerca 1 OPERAIO/A AIUTO MANUTENTORE/TRICE che si occuperà di manutenzione impianti di riduzione gas metano, civili e industriali, inizialmente in affiancamento e successivamente in autonomia. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; diploma o attestato ad indirizzo meccanico e/o idraulico; utilizzo del PC; patente B; disponibilità a occasionali trasferte nel nord Italia; disponibilità a lavorare il sabato in alcuni periodi dell’anno; preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato, se compatibile con età. Orario a tempo pieno 8.00/12.00 -13.30/17.30. (Rif. 9158)

FAGNANO OLONA: MURATORE/TRICE CARPENTIERE/A

Azienda edile di Fagnano Olona cerca 1 MURATORE/TRICE CARPENTIERE/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nelle stesse mansioni e nello stesso settore; patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00. (Rif. 9149)

FAGNANO OLONA: APPRENDISTA MURATORE/TRICE CARPENTIERE/A

Azienda edile di Fagnano Olona cerca 1 APPRENDISTA MURATORE/TRICE CARPENTIERE/A. Requisiti richiesti: preferibile generica esperienza nelle stesse mansioni e nello stesso settore; età compatibile con l’apprendistato; patente B. Si offre: contratto di apprendistato e orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00. (Rif. 9148)

BUSTO ARSIZIO: MURATORE/TRICE FINITO/A

Azienda edile di Busto Arsizio cerca 1 MURATORE/TRICE FINITO/A. Requisiti richiesti: è indispensabile aver maturato esperienza nella mansione e nel settore; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato 6 mesi con orario di lavoro a tempo pieno da lunedì a venerdì. L’azienda valuta anche eventuale operaio/a specializzato/a. (Rif. 9119)

BUSTO ARSIZIO: MECCANICO/A MANUTENTORE/TRICE

Azienda di tintura filati di Busto Arsizio cerca 1 MECCANICO/A MANUTENTORE/TRICE che si occuperà di manutenzione meccanica ordinaria, straordinaria e di primo intervento su guasti delle linee produttive (pompe, valvole, motori elettrici). Requisiti richiesti: indispensabile pluriennale esperienza nella mansione e nel settore; conoscenze di meccanica generale; buon utilizzo dei principali strumenti di officina; capacità di saldare ad elettrodo e a TIG; preferibile possesso della patente da fuochista di 2° grado. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno a giornata e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9080)

BUSTO ARSIZIO: TINTORI/E FILATI ESPERTI/E

Azienda di tintura filati di Busto Arsizio cerca 2 TINTORI/E FILATI ESPERTI/E. Requisiti: preferibile diploma perito tessile; indispensabile esperienza nella mansione con buona capacità di utilizzo delle macchine da tintura per filati (armadi o macchine a bracci); utilizzo dei microprocessori; conoscenze di chimica tintoriale; saper maneggiare rocche e matasse. Si offre orario a tempo pieno su 2 turni e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9078)

FAGNANO OLONA: TIROCINIO come ADDETTO/A ALLA COSTRUZIONE PALLETS

Azienda di produzione di imballaggi in legno di Fagnano Olona offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come ADDETTO/A ALLA COSTRUZIONE PALLETS. Requisiti richiesti: scuola secondaria di 1° grado; età compatibile con l’apprendistato. Si offre: tirocinio della durata di 6 mesi ed orario a tempo pieno da lunedì a venerdì dalla 9.00 alle 18.00 con pausa pranzo. E’ prevista indennità di partecipazione di euro 600 al mese. (Rif. 9196)

SOLBIATE OLONA: ADDETTO/A MONTAGGIO ELETTROMECCANICO

Industria metalmeccanica settore apparecchiature elettromedicali sita nelle vicinanze di Solbiate Olona cerca ADDETTO/A MONTAGGIO ELETTROMECCANICO. La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di componenti meccanici, realizzazione semplici impianti elettrici, montaggio e imballaggio del prodotto finito. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; buona capacità manuale; patente B e preferibile diploma tecnico. Si offre contratto full time a tempo determinato con trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9288)

GALLARATE: ASSISTENTE COMMERCIALE

Azienda settore abbigliamento nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 ASSISTENTE COMMERCIALE. La risorsa si occuperà principalmente di chiamate controllo qualità ai clienti, gestione ordini fornitori, fatturazione, lettura della posta ed altre incombenze amministrative di base. Requisiti richiesti: diploma o laurea triennale; ottima conoscenza del programma Excel e del pacchetto Office; conoscenza preferibile di AS400. Precedente esperienza nella mansione; spiccate doti comunicative e capacità di relazionarsi con la clientela; patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9269)

GALLARATE: SALDATORE/TRICE

Azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 SALDATORE/TRICE. La risorsa dovrà occuparsi di eseguire lavori di saldatura. Si richiede esperienza nella stessa mansione; patente B. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9237)

GALLARATE: ADDETTO/A AL CONTROLLO NUMERICO

Azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 ADDETTO/A AL CONTROLLO NUMERICO. La risorsa dovrà occuparsi di eseguire lavori di tornitura. Si richiede esperienza nella stessa mansione; patente B. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9236)

CARDANO AL CAMPO: ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ GENERALE

Azienda del settore commercio nelle vicinanze di Cardano al Campo cerca 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ GENERALE. La risorsa si occuperà di registrazione fatture, rapporti con le banche, pagamenti fornitori. Si richiede esperienza nella stessa mansione; patente B; diploma ragioneria o laurea. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9234)

CASORATE SEMPIONE: ADDETTA/O SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

Azienda settore logistica e trasporti vicinanze Casorate Sempione cerca 1 ADDETTA/O SPEDIZIONI INTERNAZIONALI. La risorsa si occuperà principalmente di spedizioni internazionali e verrà affiancata da un esperto per acquisire le principali competenze necessarie per la posizione. Si richiede anche breve esperienza nel settore; indispensabile conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza dei principali programmi Office oltre all’uso della posta. Patente B e residenza limitrofa. Si offre contratto a tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9216)

CASSANO MAGNAGO: MANUTENTORE/TRICE CALDAIE

Ditta nelle vicinanze di Cassano Magnago cerca 1 MANUTENTORE/TRICE CALDAIE. La risorsa si occuperà dell’installazione di caldaie e della successiva manutenzione in affiancamento all’idraulico. Requisiti richiesti: nozioni di base di idraulica; esperienza nel settore della manutenzione; patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato con la finalità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9213)

GALLARATE: PERITO/A INFORMATICO/A

Azienda del settore commercio nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 PERITO/A INFORMATICO/A. La risorsa dovrà occuparsi della programmazione e dell’utilizzo linguaggio SQL. Si richiede: indispensabile esperienza e conoscenza delle logiche di linguaggi programmazione; diploma di perito informatico. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 9205)

OGGIONA SANTO STEFANO: ASSEMBLATORE/TRICE MECCANICO/A AFFETTATRICI

Azienda metalmeccanica operante nei dintorni di Oggiona Santo Stefano cerca 1 ASSEMBLATORE/TRICE MECCANICO/A AFFETTATRICI. Data la particolarità della mansione la risorsa richiesta possiede già esperienza nello stesso settore. Si richiede alta precisione e predisposizione al lavoro manuale. Si offre contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9154)

LONATE POZZOLO: MANOVALE EDILE

Azienda operante nel settore edilizio nelle vicinanze di Lonate Pozzolo cerca 1 MANOVALE EDILE. La/il candidato ideale ha già avuto esperienza nel settore edilizio e nei cantieri, sa intonacare, verniciare e lavorare in altezza. Requisiti richiesti: disponibilità a viaggiare in giornata; patente B; breve esperienza nella medesima mansione. Si offre contratto a tempo pieno determinato per poi valutare un tempo indeterminato. (Rif. 9150)

GALLARATE: CUCITRICE/TORE MACCHINA PIANA

Azienda del settore tessile nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CUCITRICE/TORE MACCHINA PIANA. La risorsa dovrà occuparsi di cucire tasche filetto, colli, paramonture, cerniere. Dovrà essere in grado di lavorare in autonomia. Si richiede esperienza pluriennale nella stessa mansione; diploma in ambito moda; residenza limitrofa. Si offre un contratto a tempo pieno determinato. (Rif. 9143)

GALLARATE: ADDETTI AL SERVIZIO RISTORAZIONE

Azienda del settore ristorazione fast food cerca ADDETTI AL SERVIZIO RISTORAZIONE. Le risorse dovranno occuparsi della preparazione, cottura e vendita di cibi in fast food. Si richiede preferibilmente esperienza nella stessa mansione; residenza limitrofa e patente B. Si offre un contratto part time di 20 ore settimanali su turni a tempo determinato. (Rif. 9142)

GALLARATE: OPERATORE/TRICE GALVANICO/A

Azienda del settore aeronautico nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 OPERATORE/TRICE GALVANICO/A. La risorsa dovrà occuparsi dello smontaggio e rimontaggio pezzi su telaio, bagnate, controllo numerico delle parti lavorate. Si richiede: esperienza nella stessa mansione; patente B; residenza limitrofa. Si offre una lavoro a tempo pieno e determinato, finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9141)

CAVARIA CON PREMEZZO: MECCANICO/A FRESATORE/TRICE

Azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di Cavaria cerca 1 MECCANICO/A FRESATORE/TRICE. La risorsa lavorerà come operatore/trice macchine utensili in particolare sulla fresa e sul centro di lavoro a controllo numerico. Si richiede breve esperienza nella stessa mansione e si offre contratto a tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9139)

SOMMA LOMBARDO: LATTONIERE/A

Azienda che realizza coperture edilizie nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 LATTONIERE/A. La risorsa dovrà essere in grado di lavorare la lamiera metallica in genere impiegando utensili manuali o macchinari appositi. Si richiede esperienza maturata nella stessa mansione; disponibilità a trasferte quotidiane e settimanali. Si offre contratto a tempo pieno determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9136)

SOMMA LOMBARDO: CARPENTIERE/A

Azienda che realizza coperture edilizie nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 CARPENTIERE/A. La risorsa dovrà avere maturato dimestichezza nell’ambiente edilizio ed essere in grado autonomamente di costruire, riparare e demolire strutture in ferro tramite utensili specifici. Si richiede esperienza maturata nello stesso ambito e disponibilità a spostamenti quotidiani e settimanali. Si offre contratto a tempo pieno determinato finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9133)

ISPRA: ADDETTA/O RICEVIMENTO HOTEL

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Ispra cerca 1 ADDETTA/O RICEVIMENTO HOTEL. La risorsa si occuperà dell’accoglienza clienti, chek in e chek out, controllo parcheggio, evasione mail e telefonate, controllo disponibilità portali e registrazione fatture. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella medesima mansione; diploma di scuola media superiore o laurea; ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza della lingua tedesca; utilizzo PC e posta elettronica; patente B. Si offre contratto part time a tempo determinato con orario flessibile e possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9129)

ISPRA: ESTETISTA QUALIFICATA/O

Estetica nelle vicinanze di Ispra cerca 1 ESTETISTA QUALIFICATA/O. La risorsa si occuperà di eseguire manicure e pedicure con semipermanente, ceretta, massaggi, trattamenti viso e corpo. Si richiede indispensabile esperienza nella stessa mansione; qualifica professionale di estetista; utilizzo del PC. Distanza dal luogo di lavoro non oltre i 15 km. Si offre contratto a tempo determinato part time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9116)

GALLARATE: IMPIEGATO/A AGENZIA ASSICURAZIONE

Filiale azienda di assicurazione nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 IMPIEGATO/A AGENZIA ASSICURAZIONE. La risorsa si occuperà principalmente di preventivi, gestione polizze e sinistri. Si richiede: esperienza nella stessa mansione, buona capacità relazionale con la clientela, diploma di maturità, conoscenza e uso applicativi office automation. Si offre contratto a tempo determinato con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9111)

GALLARATE: APPRENDISTA MECCANICO/A

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 APPRENDISTA MECCANICO/A. La risorsa dovrà occuparsi di eseguire operazioni delle apparecchiature industriali e del magazzino. Si richiede età compatibile con il contratto di apprendistato; diploma di perito meccanico; conoscenza solid works o simili. Si offre un contratto di apprendistato a tempo pieno finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9110)

GALLARATE: CAPO/A MECCANICO/A

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CAPO/A MECCANICO/A. La risorsa dovrà occuparsi di eseguire operazioni su macchine troncatrici, banchi di lavoro a tre o cinque assi. Si richiede indispensabile e pluriennale esperienza nella stessa mansione; diploma di perito meccanico; esperienza nell’utilizzo di solid works o simili. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9109)

GALLARATE: CAMERIERE/A

Ristorante nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CAMERIERE/A. Si richiede: diploma alberghiero; inglese fluente; esperienza nell’utilizzo di palmari e cassa; residenza limitrofa; patente B. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9107)

CASSANO MAGNAGO: COMMERCIALE DA REMOTO

Azienda di autonoleggio a lungo e breve termine nelle vicinanze di Cassano Magnago cerca 1 COMMERCIALE DA REMOTO. La risorsa dovrà essere in grado di proporre i servizi di autonoleggio dell’azienda adeguati al target e dare supporto commerciale da remoto a clientela selezionata. Indispensabile esperienza nella stessa mansione; diploma; buon utilizzo di Office Automation e patente B. Si offre contratto a progetto iniziale con finalità di inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 9087)

GALLARATE: CARPENTIERE/A SALDATORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda di manutenzione e riparazione sollevamento industriale nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CARPENTIERE/A SALDATORE/TRICE MECCANICO/A. La risorsa dovrà essere in grado di eseguire tutte le opere di carpenteria per la manutenzione e riparazione di gru a ponte. Si richiede indispensabile esperienza nella stessa attività e mansione, preferibilmente nello stesso settore, patente B, disponibilità a trasferte giornaliere con rientro al domicilio. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 9067)

GALLARATE: MONTATORE/TRICE E MANUTENTORE/TRICE GRU

Azienda di manutenzione e riparazione sollevamento industriale nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 MONTATORE/TRICE E MANUTENTORE/TRICE GRU. La risorsa dovrà essere in grado di montare e riparare gru a ponte. Si richiede indispensabile esperienza in idromeccanica e carpenteria, patente B, disponibilità a trasferte giornaliere con rientro al domicilio. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 9066)

GALLARATE: TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA

Azienda nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA La risorsa imparerà a gestire gli ordini dei clienti; ad effettuare l’inserimento in banca dati di clienti e fornitori con il gestionale specifico dell’azienda. Si richiede: residenza limitrofa; diploma e/o laurea in lingue o materie economiche; conoscenza pacchetto Office; inglese fluente. Si offre un tirocinio a tempo pieno. E’ prevista una indennità di partecipazione. (Rif. 9273)

CARDANO AL CAMPO: TIROCINIO come ASSISTENTE MACCHINE PER RICAMO

Ricamificio nelle vicinanze di Cardano al Campo offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come ASSISTENTE MACCHINE PER RICAMO. La risorsa si formerà imparando il caricamento del tessuto direttamente sulla macchina e il successivo controllo qualità del prodotto finito. E’ previsto affiancamento del tutor durante tutto il periodo previsto dal tirocinio. Requisiti: età finalizzabile all’apprendistato; interesse per il settore tessile e passione per il lavoro manuale. E’ prevista indennità. (Rif. 9267)

GALLARATE: TIROCINANTE IMPIEGATO/A

Azienda informatica nelle vicinanze di Gallarate offre la possibilità di ospitare 1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A. La risorsa imparerà a gestire l’assistenza e la consulenza relativa ai software gestionali contabili. Si offre un tirocinio di tre mesi a tempo pieno con la finalità di assunzione. Si richiede: diploma in amministrazione finanza e marketing laurea in economia o ingegneria gestionale; residenza limitrofa; patente B. E’ prevista una indennità di partecipazione. (Rif. 9249)

GALLARATE: TIROCINIO come OPERATRICE/TORE CALL CENTER

Azienda del settore telecomunicazioni in ambito idroelettrico offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come OPERATRICE/TORE CALL CENTER. La/il tirocinante imparerà a gestire i contatti con i clienti per dare informazioni e risolvere quesiti relativi ai contratti in ambito idrico/luce/gas. Requisiti richiesti: età compatibile con il contratto di apprendistato; diploma di scuola secondaria di secondo grado; utilizzo dei programmi Word ed Excel; patente B; automunita/o. Si offre: tirocinio di 4 mesi con orario a tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione al tirocinio. (Rif. 9227)

TERNATE: TIROCINANTE come ASSISTENTE UFFICIO TECNICO

Azienda del settore idrotermosanitario nelle vicinanze di Ternate cerca 1 TIROCINANTE come ASSISTENTE UFFICIO TECNICO. La/il candidato avrà la possibilità di acquisire competenze nell’ambito della redazione documenti relativi agli impianti idrotermosanitari, acquedotti e gasdotti. Si richiede: diploma in ambito tecnico; età compatibile con il contratto di apprendistato; buona conoscenza uso PC e Autocad; patente B. Durata 6 mesi è prevista indennità. (Rif. 9222)

CASORATE SEMPIONE: TIROCINANTE per Azienda di occhialeria

Azienda di occhialeria nelle vicinanze di Casorate Sempione offre la possibilità di inserire 1 TIROCINANTE. La risorsa imparerà le tecniche di ricerca e comunicazione specifica delle agenzie, attività per la gestione del customer service. Requisiti richiesti: interesse e conoscenza del mondo social, influencer e brand ambassador; laurea in scienze della comunicazione, patente B, residenza limitrofa. Si offre un tirocinio a tempo pieno di sei mesi. E’ prevista una indennità di partecipazione. (Rif. 9203)

TURATE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Società di Turate cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella gestione della contabilità, prima nota fatturazione, scritture contabili, predisposizione della documentazione da inoltrare al commercialista; diploma di ragioneria o similare; Office e posta elettronica; patente B; residenza limitrofa al Centro per l’Impiego di Saronno. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 9287)

CASTIGLIONE OLLONA: PARRUCCHIERA/E

Negozio di Castiglione Olona cerca 1 PARRUCCHIERA/E. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel taglio, asciugatura, colore e trattamenti vari del capello; attestato di qualifica; residenza nelle vicinanze del Centro per l’Impiego di Tradate. Si offre tempo determinato, part-time (sabato e giovedì dalle 9/12-14/19 il venerdì dalle 13/17). (Rif. 9286)

SARONNO: COMMESSE/I DI VENDITA

Punto vendita di Saronno cerca 2 COMMESSE/I DI VENDITA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella gestione di un negozio in modo autonomo, seguire e consigliare la clientela con professionalità; diploma scuola superiore; discreto inglese; residenza nelle vicinanze del Centro per l’Impiego di Saronno. Si offre tempo determinato, part-time. (Rif. 9284)

SARONNO: OPERAIA/O ADDETTA/O AL CONFEZIONAMENTO PRODOTTI

Azienda di Saronno cerca 1 OPERAIA/O ADDETTA/O AL CONFEZIONAMENTO PRODOTTI. Requisiti richiesti: buona manualità, uso base del PC per stampare etichette. (Rif. 9263)

SARONNO: IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE

Azienda di Saronno cerca 1 IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE. Requisiti richiesti: indispensabile ottima conoscenza lingua inglese; esperienza pregressa nella gestione dei rapporti con i fornitori/clienti, buyer; listini, promozioni, ordini, bolle, corrispondenza estero; preferibile minima esperienza nell’ambito degli acquisti; diploma o laurea inerente la mansione, Office e posta elettronica; automunita/o. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9253)

CAIRATE: MURATORE/TRICE

Impresa edile di Cairate cerca 1 MURATORE/TRICE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa, residenza nelle vicinanze di Tradate e comuni limitrofi; patente B. Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9243)

MOZZATE: ELETTRICISTA

Azienda di Mozzate cerca 1 ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione oppure seria motivazione ad imparare; preferibile possesso attestato di qualifica; uso PC; automunito/a; residenza nelle vicinanze di Mozzate. Contratto da valutare in base alle competenze ed esperienza dei/delle candidati/e. (Rif. 9225)

VEDANO OLONA: OPERAIO/A

Azienda di Vedano Olona cerca 1 OPERAIO/A. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con contratto di apprendistato; buona volontà e seria motivazione ad apprendere le fasi di lavoro; uso PC; residenza nelle vicinanze di Vedano Olona; automunito/a. La risorsa si occuperà del disimballo, preparazione materiale per produzione, sistemazione su bancali, taglio mandrini, presse. Contratto da valutare in base ai candidati. (Rif. 9221)

MOZZATE: AUTISTA PATENTE C + CQC

Società di logistica di Mozzate cerca 1 AUTISTA PATENTE C + CQC. Requisiti richiesti: indispensabile possesso patente C + CQC ed esperienza; disponibilità ad eventuali trasferte; residenza limitrofa a Mozzate. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione. (Rif. 9200)

ORIGGIO: ELETTRICISTA

Ditta di Origgio cerca 1 ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza ed autonomia nell’installazione di impianti elettrici civili ed industriali; attestato di qualifica o diploma in ambito elettrico; patente B. Si offre tempo determinato con possibilità di trasformazione. (Rif. 9187)

MOZZATE: ADDETTI/E AL MAGAZZINO

Azienda di Mozzate cerca 2 ADDETTI/E AL MAGAZZINO. Requisiti richiesti: esperienza pregressa e possesso del patentino per il muletto; età compatibile con apprendistato; residenza limitrofa a Mozzate. La risorsa si occuperà di carico/scarico merce, con ausilio di muletto; preparazione degli ordini. Contratto da valutare in base all’esperienza posseduta dai/dalle candidati/e. (Rif. 9171)

CASSINA RIZZARDI: FARMACISTA

Farmacia di Cassina Rizzardi cerca 1 FARMACISTA. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa; laurea in farmacia + esame di stato; uso PC; discreto inglese. Si offre tempo determinato pieno. (Rif. 9120)

VENEGONO SUPERIORE: PASTICCIERE/A CON ESPERIENZA

Pasticceria di Venegono Superiore cerca 1 PASTICCIERE/A CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa; formazione inerente la qualifica; disponibilità a lavorare dal martedì alla domenica su turni; residenza nelle vicinanze del Centro per l’Impiego di Tradate. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9003)

LOMAZZO: AUTISTA PATENTE CE + patentino ADR TIPO A/B

Società, con deposito a Lomazzo, cerca 1 AUTISTA PATENTE CE + patentino ADR TIPO A/B. Requisiti richiesti: indispensabile possesso patente CE + ADR tipo A/B ed esperienza nel trasporto con cisterne; disponibilità al trasporto di gasolio nel Nord Italia; residenza limitrofa a Lomazzo e dintorni. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 8991)

UBOLDO: TIROCINIO come IMPIEGATA/O ambito ASSICURAZIONI

Agenzia di assicurazioni di Uboldo offre 1 TIROCINIO come IMPIEGATA/O ambito ASSICURAZIONI. La risorsa imparerà a ricevere il pubblico e comprenderne le esigenze; stipulare polizze, avvisi di scadenza/rinnovi, contratti, pagamenti. Requisiti richiesti: indispensabile diploma scuola superiore; uso PC, tablet, scanner, posta elettronica, Office; seria motivazione ad apprendere; età compatibile con contratto di apprendistato; residenza limitrofa ad Uboldo. Si offre tirocinio di 3 mesi, tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 9264)

SARONNO: TIROCINIO come IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Studio di Saronno offre 1 TIROCINIO come IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. La risorsa imparerà a redigere la documentazione necessaria alla profilazione degli utenti, patti di servizio, dote unica lavoro, garanzia giovani, ricerca e screening curricula, selezione personale. Requisiti richiesti: indispensabile laurea triennale o magistrale; Office; posta elettronica; buono inglese; residenza limitrofa al Centro per l’Impiego di Saronno. Si offre tirocinio di 6 mesi, tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 9229)

BUGUGGIATE: ADDETTO/A PULIZIE

Per azienda sita in Buguggiate ricerchiamo ADDETTO/A PULIZIE. La risorsa si occuperà di pulizia reparti fabbrica ed impianti con utilizzo di apparecchiature specifiche (lavasciuga, monospazzola, ecc.). Non necessaria esperienza nella mansione. Orario di lavoro: part time da lunedì a venerdì 17:00-21:00. Contratto: iniziale tempo determinato di 6 mesi finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9282)

VARESE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Per studio commercialisti in Varese ricerchiamo IMPIEGATO/A CONTABILE. La risorsa selezionata si occuperà di tenuta contabilità ordinaria, Certificazione Unica, 770, Lipe, F24, fatturazioni, registrazione incassi e pagamenti, dichiarazioni IVA, dichiarazioni 730/unico, IMU. Si richiede esperienza nell”ambito contabile, diploma o laurea ad indirizzo economico, gradita esperienza nell’utilizzo di PROFIS. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:30-12:30 e 14:00-18:00. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9277)

BISUSCHIO: CALDAISTI/E

Per azienda di impianti termosanitari nei pressi di Bisuschio ricerchiamo 2 CALDAISTI/E. Le risorse inserite si occuperanno di manutenzione e riparazione caldaie ed eventualmente condizionatori. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto di lavoro: iniziale tempo determinato di 6 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9268)

VARESE: TORNITORE/TRICE

Azienda metalmeccanica di Varese cerca 1 TORNITORE/TRICE. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno settore metalmeccanico nella mansione di tornitore su tornio tradizionale o CNC, o fresatore. Orario: tempo pieno giornata (lu-ve). Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9260)

ARCISATE: EDUCATORE/TRICE

Ricerchiamo per scuola materna nei pressi di Arcisate 1 EDUCATORE/TRICE. Requisiti laurea in Scienze dell’educazione (requisito fondamentale); buona conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro: 8:30-16:00. Contratto: tempo determinato di 9 mesi (durata anno scolastico); rinnovabile. (Rif. 9259)

VARESE: GOMMISTA

Per officina nei pressi di Varese ricerchiamo 1 GOMMISTA. La risorsa inserita si occuperà di cambio gomme e di attività base in ambito meccanico, quali: tagliandi, cambio olio e pastiglie. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:30-12:00 e 14:00-18:30. Contratto: tempo determinato 3 mesi. (Rif. 9258)

VARESE: IDRAULICO/A

Per azienda di impianti idraulici civili e industriali nei pressi di Varese ricerchiamo 1 IDRAULICO/A. La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione impianti. Requisiti: esperienza nella mansione e/o qualifica/diploma ad indirizzo idraulico. Orario: full time 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: commisurato all’esperienza. (Rif. 9257)

VARESE: ADDETTO/A PAGHE CON ESPERIENZA

Associazione elaborazione dati settore edilizia cerca 1 ADDETTO/A PAGHE CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza di almeno 4 anni nella stessa mansione preferibile nel settore edile; preferibile conoscenza programma Zucchetti, preferibile possesso diploma superiore. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9239)

VARESE: APPRENDISTA IMBIANCHINO/A

Azienda di finitura e completamento edifici zona Varese cerca 1 APPRENDISTA IMBIANCHINO/A. Preferibile esperienza di almeno 1 anno nel settore edile; indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; residenza provincia di Varese; automunito/a; possesso licenza media; disponibilità a trasferte di giornata province Varese, Milano e Como. Orario: tempo pieno. Contratto: apprendistato. (Rif. 9238)

CLIVIO: IDRAULICO/A CALDAISTA SPECIALIZZATO/A

Per azienda nei presso di Clivio ricerchiamo 1 IDRAULICO/A CALDAISTA SPECIALIZZATO/A. La risorsa selezionata si occuperà di collaudo, controllo, revisione caldaie e pompe di calore. Requisiti: esperienza nella mansione; essere automuniti/e. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9231)

VARESE: IMBIANCHINO/A CON ESPERIENZA

Azienda di finitura e completamento edifici di Varese cerca 1 IMBIANCHINO/A CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza imbiancatura interni e tinteggiatura esterni; verniciatura a pennello e a spruzzo; posa di cappotto termico; preferibile se esperienza come artigiano o caposquadra in ambito edile. Si richiede disponibilità a trasferte di giornata province di Varese, Milano e Como. Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9230)

VARESE: IDRAULICI/CHE

Per azienda di installazione e manutenzione di impianti civili elettrici ed industriali sita in Varese ricerchiamo 2 IDRAULICI/CHE. Attività: installazione e manutenzione di impianti civili. Si richiede esperienza, anche breve, nella mansione. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:30 e 14:00-18:00. Talvolta il sabato mattina su turnazione. Contratto: contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9208)

LAVENO MOMBELLO: APPRENDISTA OPERAIO/A LAVORAZIONE CERAMICA

Per azienda nei pressi di Laveno Mombello ricerchiamo 1 APPRENDISTA OPERAIO/A LAVORAZIONE CERAMICA. La risorsa si occuperà di lavorazione, soprattutto manuale, della ceramica per realtà industriale. Requisiti: volontà di imparare la mansione, gradita (ma non indispensabile) esperienza in attività che richiedano un approccio manuale, età compatibile con apprendistato, essere automuniti/e e domiciliati in zona Laveno. Orario: full time 8:00-12:00 e 13:30-17:30. (Rif. 9199)

VARESE: SPECIALISTA SERVIZIO CENTRALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per azienda metalmeccanica in Varese ricerchiamo 1 SPECIALISTA SERVIZIO CENTRALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. La risorsa si occuperà di: elaborazione ed aggiornamento del DVR sulla base di analisi e contesti lavorativi proponendo azioni idonee alla riduzione dei fattori di rischio, proporre ed implementare azioni di miglioramento nella gestione della sicurezza, promuovendo corsi di formazione ed azioni di sensibilizzazione. Requisiti: laurea in ingegneria; esperienza pregressa di 2/4 anni in attività di prevenzione e protezione o affini maturata in contesti industriali; ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente francese; ottima conoscenza del pacchetto Office; disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale e ad orari flessibili. Orario: full time con entrata flessibile tra le 8:00 e le 9:10 ed uscita tra le 17:00 e le 18:10; da lunedì a venerdì. Contratto: tempo determinato di 1 mese finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9198)

CARONNO VARESINO: IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI CON ESPERIENZA NEL SETTORE EDILE

Per impresa di costruzioni sita nei pressi di Caronno Varesino ricerchiamo IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI CON ESPERIENZA NEL SETTORE EDILE. La risorsa si occuperà di: garantire l’approvvigionamento dei materiali, ricerca fornitori alternativi, stato avanzamento lavori, contabilità di cantiere (materiali e ore manodopera). Requisiti: conoscenza di CAD 2D; diploma tecnico di geometra/laurea in architettura o aver già svolto la medesima mansione all’interno di questo settore, oppure provenire da un’esperienza di cantiere. Orario: full time da lunedì a venerdì 8:00-12:30 e 13:30-18:00. Contratto: tempo determinato iniziale di 4 mesi con finalità di assunzione a tempo indeterminato (Rif. 9189)

VARESE: ADDETTI/E MANUTENZIONE VERDE

Azienda florovivaista di Varese cerca 3 ADDETTI/E MANUTENZIONE VERDE. Indispensabile anche minima esperienza nella mansione; automuniti/e; residenza zone limitrofe. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi. (Rif. 9145)

VARESE: GIARDINIERI/E QUALIFICATI/E

Azienda florovivaista di Varese cerca 2 GIARDINIERI/E QUALIFICATI/E. Indispensabile esperienza di almeno 5 anni nella mansione per potature, uso motosega, impianti di irrigazione. Si richiede residenza zone limitrofe; automuniti/e. Orario: tempo pieno dal lunedì al venerdì. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9144)

VARESE: PERITO/A ELETTRONICO/A ELETTROTECNICO/A

Azienda di manutenzione ed installazione apparecchi medicali zona Varese cerca 1 PERITO/A ELETTRONICO/A ELETTROTECNICO/A. Preferibile minima esperienza installazione e manutenzione apparecchiature; indispensabile possesso titolo di studio ambito elettrico, elettronico, elettromeccanico; è richiesta buona conoscenza lingua inglese; uso pacchetto Office; residenza provincia di Varese; automuniti/e; disponibilità a brevi trasferte. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9112)

GAVIRATE: TORNITORE/TRICE CNC

Azienda metalmeccanica di Gavirate cerca 1 TORNITORE/TRICE CNC. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno nella stessa mansione; indispensabile residenza provincia di Varese. Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9099)

VARESE: ADDETTO/A CAMBIO STAMPI PRESSE A INIEZIONE

Azienda di stampaggio materie plastiche zona Varese cerca 1 ADDETTO/A CAMBIO STAMPI PRESSE A INIEZIONE. Indispensabile esperienza di almeno 5 anni nella mansione; uso base PC; indispensabile residenza provincia di Varese. Orario: turni diurni settimanali (7-15) (12-20). Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9098)

VARESE: TIROCINIO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO

Azienda del settore elettrico ed idraulico di Varese offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO. La risorsa si occuperà dell’archiviazione dei documenti, dell’inserimento delle richieste di intervento a sistema, della gestione delle telefonate e delle e-mail. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore; buona conoscenza del pacchetto Office e della posta elettronica; patente B; automunito/a. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi; orario part-time 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9256)

GAVIRATE: TIROCINIO come BARISTA

Bar di Gavirate offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come BARISTA. Il/la candidato/a potrà imparare ad utilizzare le macchine della caffetteria e gestire i clienti sia al banco che ai tavoli; si relazionerà con clienti e colleghi; indispensabile essere automuniti/e; indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; residenza zone limitrofe; possesso licenza media e discreta conoscenza lingua inglese; Orario: tempo pieno sabato compreso (9.30-12; 15-19). Durata tirocinio: 6 mesi. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9246)

ANGERA ed ARCISATE: TIROCINI REPARTO SALUMERIA

Azienda del settore grande distribuzione offre la possibilità di effettuare 2 TIROCINI REPARTO SALUMERIA nei supermercati di ANGERA ed ARCISATE. I/le tirocinanti potranno imparare le tecniche di lavorazione dei salumi e formaggi con la corretta applicazione degli strumenti di reparto. Dovranno relazionarsi con la clientela e i colleghi di reparto/negozio. Requisiti richiesti: indispensabile diploma alberghiero o qualifica professionale ristorazione/enogastronomia; patente B; automunito/a; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio (Rif. 9242)

BESOZZO, BUGUGGIATE, CASSANO MAGNAGO, SALTRIO e VARESE: TIROCINI come MACELLAIO/A

Azienda del settore grande distribuzione offre la possibilità di effettuare 5 TIROCINI come MACELLAIO/A nei supermercati di BESOZZO, BUGUGGIATE, CASSANO MAGNAGO, SALTRIO e VARESE. I/le tirocinanti potranno imparare le attività del taglio prodotti e confezionamento, servizio al cliente, esposizione del prodotto. Dovranno relazionarsi con la clientela ed i colleghi di reparto/negozio. Requisiti richiesti: indispensabile diploma alberghiero o qualifica professionale ristorazione/enogastronomia; patente B, automunito/a; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9241)

