“Tutti bravi genitori con gli adolescenti degli altri” in Sala Montanari

Venerdì 19 novembre alle ore 21 nella Sala Montanari a Varese, il Gulliver, in collaborazione con Unison e “Uscita di sicurezza” e con il patrocinio del Comune di Varese, organizza la presentazione del libro “Tutti bravi genitori – con gli adolescenti degli altri”, tra “consigli, pensieri e anche qualche risata su tutto quello che di solito gli adulti non dicono”, scritto dai pedagogisti Mirko Pagani, Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo.

«Solo in un confronto costante e sincero con gli adolescenti si può smontare il mostro a tre teste dei non detti, dei tabù quali la sessualità, il bullismo e il cyberbullismo, l’uso massiccio dei social di ultima generazione» spiegano gli autori presentando il loro libro, che, attraverso pagine ricche di spunti e di stimoli, di esempi e di ironia, mostra come «l’istruzione e l’educazione siano due concetti ben diversi, e come capirne le differenze sia essenziale».

Per poter partecipare all’evento bisogna essere muniti di Green pass per i controlli presentarsi alle 20 e 30. L’ingresso è libero. Modera il giornalista Michele Mancino

Per prenotarsi https://www.eventbrite.it/e/tutti-bravi-genitori-con-gli-adolescenti-degli-altri-tickets-194973018547