Uccise una donna e la nascose in una valigia a Olgiate Olona, condannato a 10 anni e 8 mesi

È stato condannato a 10 anni e 8 mesi dal tribunale di Busto Arsizio Teofilo Apollinar Melendez Galarza, il peruviano che nel 2010 ha confessato l’omicidio della 24enne connazionale Marilu Flores Gallardo, uccisa nel 2006 per strangolamento al culmine di una lite.

L’uomo aveva poi nascosto il cadavere all’interno di una valigia, a sua volta riposta in un cunicolo della fognatura di Olgiate Olona. Il pm Francesca Parola aveva chiesto 14 anni di reclusione.

Il 48enne, difeso da Davide Toscani, era stato estradato in Italia ad aprile del 2021 dopo aver scontato 11 anni di carcere in Spagna per aver ucciso un’altra donna.