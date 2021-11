Ultima tappa del mondiale endurance: Alessio Rovera vuole il titolo iridato

C’è un titolo mondiale in palio nel mondo dell’automobilismo che riguarda da vicino Varese: è quello del FIA WEC, il campionato iridato delle gare di endurance (cioè sulla lunga distanza) che per la categoria GTE AM vede in piena corsa anche Alessio Rovera, 26 anni, di Casbeno.

Sabato 6 novembre la “8 Ore del Bahrain” concluderà la stagione del WEC e assegnerà anche la corona mondiale delle quattro classi di cui si compone il campionato. Rovera si alternerà alla guida della Ferrari 488 numero 83 con il danese Nicklas Nielsen e il francese François Perrodo, un terzetto consolidato che si affaccia all’ultima gara in testa alla classifica. Il trio del team AF Corse ha 112 punti ed è inseguito dall’Aston Martin della TF Sport affidata a Ben Keating, Dylan Pereira e Felipe Fraga, attualmente a quota 90,5 punti.

Un vantaggio importante ma che va letto con attenzione. In Bahrain infatti il BoP (Balance of Performance), ovvero l’intervento della giuria che serve a equilibrare le prestazioni delle vetture GT, è decisamente sfavorevole per le vetture del Cavallino Rampante. Lo si è visto già in occasione della “6 Ore” di settimana scorsa quando le Aston Martin sono risultate ben più performanti, tanto che in vista dell’ultima gara il BoP è stato lievemente ritoccato. Tra le altre incognite c’è la zavorra, posizionata sulle vetture in base ai piazzamenti precedenti (quella di Rovera e soci scende da 45 a 30 Kg in questa occasione).

E poi bisognerà fare attenzione alle variabili che una prova lunga e particolare come quella del Bahrain presenta: si comincia infatti a correre nel caldo torrido (le 14 ora locale) per terminare con l’oscurità e con temperature decisamente minori. Occhio infine al traffico: la sola classe GTE AM vedrà impegnate ben 13 vetture a cui si aggiungono le tre hypercar (la classe regina), le LMP2 (i prototipi nel quale gareggerà Rovera nel 2022) e le GTE PRO dove la lotta serratissima è tra Ferrari e Porsche.

Per laurearsi campioni, Rovera, Nielsen e Perrodo dovranno concludere al quarto posto (in caso di vittoria dell’Aston TF Sport); la AF Corse schiera un’altra F488 – quella di Fisichella, Flohr e Castellacci attualmente terza- che potrebbe partecipare al gioco di squadra, in caso di bisogno. Terzo incomodo le Porsche che si stanno ben comportando nelle prove e che potrebbero inserirsi nella lotta per la vittoria parziale.

Il semaforo verde della corsa sarà acceso alle 12 italiane e nel nostro Paese saranno le 20 quando verrà sventolata la bandiera a scacchi. Fino ad allora dita incrociate per Alessio e soci, intenzionati a concludere nel modo più bello una stagione che sino a ora ha regalato soddisfazioni enormi.