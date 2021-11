Un campione del mondo a VareseNews: Alessio Rovera in diretta giovedì 25 alle 11,15

Non capita tutti i giorni di avere un campione del mondo in redazione. Per questo giovedì 25 sarà una giornata speciale a VareseNews: sarà con noi Alessio Rovera, il pilota 26enne di Casbeno che lo scorso 6 novembre ha conquistato in Bahrain il titolo iridato nel WEC, il Mondiale endurance, per la categoria GTE Am.

Il coronamento di un anno sportivo meraviglioso, visto che Rovera e i suoi compagni di squadra Nicklas Nielsen e François Perrodo, hanno anche centrato il successo di classe nelle 24 Ore di Le Mans a bordo della Ferrari 488 del team AF Corse. A livello individuale è stato invece premiato come “pilota rivelazione” del WEC.

Anche per effetto di questi risultati, dall’anno prossimo Alessio sarà un pilota ufficiale del Cavallino Rampante per il comparto gran turismo: la decisione è stata presa in questi giorni e completa un 2021 come detto eccezionale. Nella intervista, condotta dal responsabile sport di VareseNews, Damiano Franzetti, si parlerà quindi sia dell’eccezionale stagione trascorsa, sia dei progetti futuri di Rovera che tornerà in pista anche nel WEC ma questa volta su un prototipo. Sempre insieme a Perrodo e Nielsen infatti, disputerà il campionato nella categoria LMP2, quella al di sotto della classe regina delle Hypercar.

L’appuntamento con Alessio Rovera è fissato intorno alle 11,15 e sarà, come detto, disponibile in diretta sia sul nostro giornale sia sulla pagina Facebook ufficiale di VareseNews. Chi volesse inviare un messaggio al campione del mondo, o fargli una domanda, può intanto scrivere una e-mail all’indirizzo sport@varesenews.it. Provvederemo noi a leggere in diretta i vostri quesiti.