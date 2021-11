Un evento culturale per conoscere i segreti di Santa Caterina ad Erbamolle

Una festa che vede “protagonista” la bella chiesetta di Santa Caterina a Erbamolle (nella foto di archivio). Il luogo si presta da tempo ad ospitare la festa d’estate che raccoglie da sempre moltissime persone, ma questa volta l’occasione è differente ed è prettamente culturale.

Domenica 28 novembre ’21 alle ore 15 L’Alveare festeggia la ricorrenza dell’omonima Santa a cui è dedicata la Chiesa del quattrocento, nota per il ciclo di affreschi attribuiti a Galdino da Varese. L’Associazione del territorio che solo la scorsa settima inaugurava la propria sede a Buguggiate, ha voluto inserire nell’ambito del progetto “l’Alveare in cultura” una tappa che prevedesse la visita in questo luogo incantevole, affinché se ne potesse valorizzare appieno la bellezza. E lo ha fatto coinvolgendo il Comitato di Santa Caterina nato nel lontano 1995 appunto per la tutela dell’antico Oratorio e la Parrocchia San Vittore di Buguggiate.

Il programma prevede oltre alla presentazione fotografica del sito, la proiezione di un video realizzato partecipando al Bando “Arte e Cultura” della Fondazione Comunitaria del Varesotto: un racconto virtuale che consente al visitatore di ripercorrere storia e cultura del posto, nonostante le limitazioni imposte da questo momento. Chi volesse potrà poi acquistare il video a conclusione dell’incontro. L’evento si concluderà con un rinfresco, panettone e vino, offerta dal Comitato Santa Caterina. Il tutto si svolgerà in piena sicurezza nel rispetto della normativa Covid.

L’evento raccoglie attorno alla bella chiesetta tre realtà importanti del territorio: l’Associazione Santa Caterina, l’Alveare di Buguggiate e la Parrocchia di Buguggiate. Per l’occasione nel pomeriggio le porte della Chiesetta rimarranno aperte al pubblico e potrà essere visitata a piccoli gruppi.