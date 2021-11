Un filo per legarsi e superare gli ostacoli: i ragazzi delle scuole di Casciago celebrano la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

I ragazzi delle scuola di Casciago, gli studenti della secondaria Villa Valerio e quelli di quinta delle primarie S. Agostino e Manzoni hanno anticipato la performance pensata per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Per non farsi sorprendere dal maltempo, l’evento organizzato per giovedì 25 novembre si è tenuto mercoledì 24 nel cortile della scuola.

Protagonista dell’evento il filo di lana usato come metafora dei rapporti tra le persone, grazie ad un’idea della professoressa Codispoti.

«Ogni classe ha creato un fiore realizzato dai fili legati intorno ai ragazzi che, disposti in cerchio, hanno fatto da perno dei fili che gli insegnanti hanno girato loro intorno. Il movimento di ciascuno influisce sulla tensione del filo stesso, che potrebbe spezzarsi, deformarsi o stringere. Questo per sensibilizzarci sul fatto che ogni nostra azione ha una conseguenza sui “legami” con gli altri. Il “filo” che ci unisce può scaldarci, sostenerci, creare una rete d’aiuto ma anche spezzarsi o costringerci – spiegano le insegnanti che hanno organizzato la performance insieme ai ragazzi -. Questo è il senso della nostra riflessione, decidiamo noi cosa costruire nei nostri legami. Sulla facciata della scuola sono stati appesi disegni e riflessioni, sempre legate allo stesso filo, che può unire o separare».

Tutti, in silenzio, hanno ascoltato i pensieri letti dai ragazzi di terza e al termine dell’ascolto ogni classe ha dovuto “sbrogliarsi” dal filo con l’obiettivo di riuscire a recuperare il gomitolo integro: un esempio concreto di collaborazione che ha fatto nascere riflessioni sul rispetto, sull’umanità, sulla condivisione.