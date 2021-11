Un mese di mostre a Passione Arte, dove l’arte fa del bene

Un mese intero di mostre, con due diverse personali da scoprire, da qui a Natale: è la proposta di Passione Arte, l’associazione di Gallarate nata “per risvegliare i talenti naturali dell’uomo” e che attraverso le attività artistiche sostiene anche l’attività solidale a favore in particolare dei bambini in situazioni di disagio nel centro storico.

Primo appuntamento è con la mostra di Lorenzo Cantisani inaugura già sabato scorso e aperta fino al 27 novembre allo spazio artistico di via Mazzini 22, nel centro di Gallarate.

«Lorenzo Cantisani di Cassano Magnago ci propone i suoi “equilibri sospesi”: è un pittore appassionato, astrattista e anche artista con l’alluminio» ci racconta Marinella Bai, vulcanica promotrice insieme al resto del gruppo di Passione Arte.

«L’ho conosciuto sotto i portici mentre dipingeva in occasione di uno Sbaracco e mi è piaciuta la sua passione, quasi una vita parallela dedicata all’arte».

La mostra di Cantisani è aperta fino al prossimo 27 novembre 2021, appunto in via Mazzini 22.

Un particolare di un’articolata opera di Lorenzo Cantisani

A questa prima esposizione seguirà un’altra personale, a dicembre, dedicata all’opera di Elena Rizzardi (foto di apertura dell’articolo), pittrice già apprezzata, arrivata anche quarta al concorso Dipingi Gallarate proposto dalla stessa Passione Arte lo scorso anno e dedicato alla rappresentazione della città dei due galli.

La personale di Rizzardi sarà aperta dall’11 al 24 dicembre, con inaugurazione alle 17 di sabato 11 dicembre.

L’arte per la solidarietà

Prima di queste mostre Passione Arte ha già ospitato la mostra “Collages” di Anna Burke, nel mese di ottobre. L’associazione ha curato il catalogo completo del pittore gallaratese (e poi romano) Ercole Magrotti e nel 2019 ha proposto il concorso Dipingi Gallarate, che ha prodotto un’ampia serie di opere dedicate alla città nelle sue forme e in qualche caso anche nel suo spirito.

Le proposte di Passione Arte sono orientate anche alla solidarietà: l’arte sostiene l’attività dell’associazione La Fonte, che segue «120 famiglie in difficoltà, comprese 5 ragazze madri», sforzandosi di trovare in particolare vestiti, libri e giochi per i bambini.

In questo caso la “base” della attività è in via San Giovanni Bosco.