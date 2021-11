Un modellino della base di Nassiriya in regalo ai carabinieri di Albizzate in ricordo della tragedia

Lo ha costruito con le sue mani e ha deciso di donarlo alla caserma dei carabinieri di Albizzate. È un modellino del compound di Nassiriya, la base italiana che fu al centro di un attacco terroristico nel 2003. Lo ha realizzato un cittadino di Albizzate, Gianmario Macchi, e lo ha consegnato oggi nelle mani del maresciallo Umberto Pisano.

In tutta Italia in questi giorni si celebra l’anniversario in ricordo di quella strage e delle vittime, 28, che quel giorno persero la vita.