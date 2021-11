Un temporale quasi estivo sulla provincia di Varese: una serata di tuoni, fulmini e grandine

(nella foto la grandine a Gemonio) – Nel pomeriggio tutto sereno, in serata a sorpresa il cielo si è annuvolato e all’ora di cena ha “regalato” uno spettacolo abbastanza insolito per novembre. Un temporale in piena regola, con tuoni, fulmini e grandine. Un fenomeno quasi estivo che ha colpito diverse località della provincia di Varese.

Galleria fotografica La gradinata in provincia di Varese nella serata di sabato 27 novembre 2021 4 di 8

Le prime segnalazioni attorno alle 19,30 nella zona che confina con il Comasco, tra Malnate, Vedano Olona e Solbiate con Cagno, fino a Cantello poi il fenomeno si è spostato ed ha interessato diversi comuni del Varesotto, sia a nord, da Orino a Gemonio, Besozzo e Cocquio Trevisago, che nella zona del lago di Varese a Gavirate, Bardello e Azzate fino al Lago Maggiore, a Ispra e Angera.

Un fenomeno improvviso e intenso ma di breve durata, che ha lasciato in diverse località il terreno imbiancato da una sottile grandine, simile a neve.

Si tratta di un fenomeno abbastanza raro, causato dalla differenza di temperatura tra gli strati alti e quelli bassi dell’atmosfera.

Qui potete seguire l’evoluzione del fenomeno temporalesco di questa sera