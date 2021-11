Vaccinazione antinfluenzale: dal 4 novembre coinvolti anche cittadini fragili e donne in gravidanza

Da domani, giovedì 4 novembre, i cittadini a rischio per patologia e le donne in gravidanza potranno prenotare la vaccinazione antinfluenzale

Come gli over65 a cui si è data possibilità dallo scorso 28 ottobre, le due nuove categorie di cittadini potranno rivolgersi al proprio medico curante o, nel caso questi non aderisca alla campagna, prenotare l’appuntamento per il vaccino antinfluenzale attraverso la piattaforma dedicata vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it.

Il vaccino è offerito gratuitamente dal sistema sanitario nazionale che prevede anche altre categorie:

dal 9 novembre: bambini da 6 mesi a 6 anni (compresi i nati nel 2015)

dal 15 novembre: altre categorie a rischio ( qui l’elenco)

Per prenotare l’appuntamento è necessario accedere alla piattaforma inserendo il proprio codice fiscale e il numero della tessera sanitaria e procedere con l’inserimento delle informazioni richieste (scarica la guida con le istruzioni per effettuare la prenotazione).