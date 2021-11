Valentina ha lasciato Haiti portando al sicuro i suoi figli: “Inizieremo una nuova missione in Dominicana”

Non è stato facile. Ma dopo un lungo periodo di attesa e di trafile burocratiche, Valentina, mamma originaria di Busto Arsizio, è riuscita a lasciare Haiti, portando al sicuro i suoi figli e i nipoti rimasti orfani, presi in affido, per iniziare una nuova missione nella Repubblica Dominicana.

Grazie all’aiuto di tante persone che hanno risposta alla raccolta fondi lanciata su Gofundme, la missionaria bustocca è riuscita ad ottenere tutti i documenti e ad acquistare il biglietto per volare a Santo Domingo: «Per me e mio marito Segulnord è una gioia immensa essere riusciti a portare in Repubblica Dominicana i nostri figli tutti insieme – scrive Valentina sulla sua pagina facebook -. Lasciare Haiti è stato difficile e doloroso. Gran parte della nostra famiglia e alcuni nostri amici sono ancora lì. Un paese in ginocchio che continua a soffrire giorno dopo giorno, ma noi continueremo a lavorare per accompagnare le persone che sono rimaste nella maniera migliore possibile. Non abbandoneremo mai Haiti».

Nel suo post la missionaria ringrazia tutte le persone che hanno aiutato lei e la sua famiglia. «Senza di voi non saremmo riusciti a realizzare questo sogno. Grazie per averci scritto , accompagnato, supportato, contributo economicamente con un gesto, ma soprattutto pregato perché questo giorno arrivasse. Ora – conclude Valentina – è un nuovo inizio per noi come famiglia, come missione, come comunità Papa Giovanni XXIII. Si costruirà la nostra missione giorno dopo giorno, passo dopo passo, sperando di poter dare stabilità e tranquillità ai nostri figli».