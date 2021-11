Il valore formativo degli ITS: i Lions Club Varese Prealpi invitano il Presidente della Fondazione Incom

Come soddisfare le richieste delle aziende che faticano a trovare personale formato e specializzato per le proprie attività produttive? La risposta, secondo il Ministero dell’Istruzione, sta negli Its, Istituti Tecnici Superiori. Non ancora conosciuti non solo dai ragazzi, ma perfino dal mondo dell’orientamento professionale, rappresentano invece un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una strategia nuova fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali. L’utilità di questa nuova possibilità formativa sarà al centro dell’incontro organizzato dal Lions Club Varese Prealpi giovedì 18 novembre alle 20 presso il Golf Club di Luvinate.

Ad illustrare l’argomento sarà il professor Benedetto Di Rienzo, ex preside dell’itc Tosi di Busto Arsizio e attuale presidente della Fondazione Its Incom di Busto, uno dei tre Istituti Tecnici Superiori della provincia di Varese, che offre corsi di specializzazione post diploma nel settore dell’informazione e della comunicazione.

Gli altri due Its attivi in provincia sono l’Its Red di Varese ( risparmio energetico ed energia sostenibile) e l’Its per la filiera dei trasporti e della logistica interzonale di Somma Lombardo.

Il professor Di Rienzo, 75 anni, laureato in lettere classiche all’’Università degli Studi di Napoli, risiede da molti anni a Castellanza e ha speso buona parte della sua vita nell’insegnamento di materie letterarie, storia e geografia negli istituti secondari di secondo grado e latino e greco nei licei. All’incontro, promosso dal presidente del Lions Club Varese Prealpi Giuseppe De Gasperin, ha dato la sua adesione anche l’assessore all’Istruzione del Comune di Varese Rossella Di Maggio.