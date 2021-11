A Varese consegnate le Benemerenze pre-covid del Comitato Alpi Centrali F.I.S.I.

Dopo due anni di stop, a causa della pandemia Covid-19, nella serata di venerdì 12 novembre, presso la sala convegni Pasquale Monti ASCOM Confcommercio di Varese, il Comitato Alpi Centrali ha organizzato la cerimonia di consegna delle Benemerenze F.I.S.I per gli anni 2018 e 2019. Sul palco a condurre la serata Michele Ciceri di Cancro Primo Aiuto Onlus.

Trentadue i premiati, suddivisi tra Giudici di Gara, Sci Club e tesserati alla Federazione Italiana Sport Invernali, che negli anni si sono impegnati con passione alla diffusione e alla gestione della macchina organizzativa dello sci in Lombardia e non solo. Infatti al Comitato Alpi Centrali fanno capo anche gli sciatori delle provincie di Piacenza e Verbania Cusio-Ossola.

«Con questa cerimonia – ha detto il presidente del Comitato Franco Zecchini – diamo il via alla stagione agonistica 2021/22. Dopo due inverni complicati in cui comunque, rispettando tutti i protocolli, siamo riusciti a svolgere nel migliore dei modi la nostra attività agonistica, stiamo tornando verso la normalità».

Alla cerimonia sono intervenuti Loretta Piroia (Segretario Generale Federazione Italiana Sport Invernali), Carmelo Ghirardi (Consigliere Federale Fisi), Claudia Giordani (Vice presidente CONI nazionale con delega alle Olimpiadi 2026), Marco Riva (presidente CONI Lombardia), Simone Rasetti (Direttore Sport e Grandi Eventi Regione Lombardia) e a fare gli onori di casa Domenico Copreni (Presidente 50&Più Enasco), Francesco Difonzo (responsabile Provinciale 50&Più Enasco) e il sindaco di Varese Davide Galimberti. Da parte di tutti gli intervenuti sul palco sono state spese parole d’elogio per il grande lavoro che gli uomini della Federazione Italiana Sport Invernali stanno portando affinchè lo sci e gli sport invernali possano essere praticati da più persone cercando di far crescere le giovani promesse dello sci azzurro.

«Voglio ringraziare – ha concluso Zecchini – i premiati per il lavoro e il tempo che in questi anni hanno dedicato allo sci, mossi solo dalla grande passione che li anima per questo sport.

Ringrazio Ascom Varese, 50&Più per averci ospitato e i nostri partner: Vitalini, Skipass Lombardia, Regione Lombardia, Cancro Primo Aiuto, Pontedilegno Tonale e Liski, per il sostegno che ci danno».

I PREMIATI

ARGENTO 2018

Cleto Caccia Sci Club Bobbio (PC)

Mario Paolo Fiorini Sci Club Rongai (BS)

Marcello Maria Ventura Cremona Ski Team

Guido Angelo Perotta Sci Club Ticino (MI)

Gian Mauro Piantoni Sci Club Orezzo (BG)

Andrea Rossi Sci Club Orezzo (BG)

ORO 2018

Agostino Zatti OS Noi (BS)

Davide Ledizzi Brixia Sci (BS)

ARGENTO SOCIETÀ 2018

SC Ski Mountain Bergamo

ORO SOCIETÀ 2018

SC Carpenedolo Brescia

50° SOCIETÀ 2018

Pol. Vobarno Brescia

ARGENTO 2019

Dario Balduzzi Sci Club 13 Clusone (BG)

Antonio Buttafava Sci Club Bobbio (PC)

Riccardo Caviglia Sci Club Bobbio (PC)

Gianfranco Ferretti Sci Club Skiing (BS)

Christian Fraschetta Sci Club Bobbio (PC)

Walter Maculotti Sci Club Pontedilegno (BS)

Giorgio Madella Cus Milano (MI)

Diego Maranetto Sci Club Bobbio (PC)

Ettore Sironi Sci Club Piazzatorre (BG)

G.Carlo Torcoli Brixia Sci (BS)

Innocenzo Zubani SCI club KL Gussago (BS)

ORO 2019

Italo Morandi Sci Club Bobbio (PC)

Geo Pasquali Sci Club Bobbio (PC)

Guido Vaini Sci Club Ski Mountain (BG)

ORO SOCIETÀ 2019

SC Alpinistico Melzese Milano

GIUDICI DI GARA BENEMERITI 2019

Giuseppe Bossi Milano

Marco Buffoni Varese

Gabriele Sempio Varese

Gianni Almasi Varese

DIPLOMA ALLA MEMORIA

Famiglia P.Filippo Bozzolo Varese

GIUDICI DI GARA BENEMERITI 2020

Luigi Raineri Milano

GIUDICI DI GARA BENEMERITI 2021

Fabio Gatti Como

Riccardo Tessera Milano