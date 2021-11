A Varese la Marcia diritto 2021 sarà in modalità mista, in presenza e online

La grande manifestazione di piazza che ogni 20 novembre porta a sfilare per le strade della città oltre mille piccoli studenti per celebrare la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia, non è compatibile con le norme per il contenimento per la pandemia. Ma nessuno vuole rinunciare alla 21^ edizione della Marcia Diritto che quindi ci sarà, ma con nuove modalità.

In parte online (come già lo scorso anno)in collegamento da Palazzo Estense, dove una piccola rappresentanza di bambini delle classi prime e seconde elementare seguiranno in presenza l’evento, guidato come sempre dagli attori di Progetto Zattera teatro assieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.

«Per vent’anni la marcia ha portato in piazza oltre mille bambini – ricorda l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – Non vogliamo perdere questa tradizione, così, compatibilmente con l’attuale situazione sanitaria, manteniamo viva la Marcia Diritto con il Tg delle buone notizie, apprezzato già l’anno scorso dalle scuole e anche dal Presidente della Repubblica».

«Parteciperemo al Tg delle buone notizie leggendo delle filastrocche di Gianni Rodari su alcuni diritti fondamentali dei bambini», anticipa l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio ringraziando le scuole per l’adesione numerosa confermata anche quest’anno «nella speranza di poter tornare l’anno prossimo in presenza con tutti i bambini a riempire di voci e colori la città».

Oltre ai pochi bambini presenti a Palazzo Estense in presenza, alla manifestazione in streaming parteciperanno la maggior parte delle scuole di Varese, in rappresentanza di tutti e cinque gli Istituti comprensivi della città, oltre ad alcuni plessi sparsi per la provincia, da Laveno in giù, per un totale circa di 55 classi: «Questo ci riempie di gioia perché significa comunque coinvolgere oltre mille bambini, anche se online», afferma Martin Stigol di progetto Zattera anticipando alcuni degli interventi “in diretta”.

Ci saranno ad esempio le musiche del cantautore di Padova Luca Bassanese, e l’illustratrice Marianna Balducci, già insignita del premio Andersen per il libro “Io sono foglie” e poi Unicef, gli Alpini e Alice, della cooperativa Banda dei biscotti di Verbania che racconterà di uno splendido progetto sulla riabilitazione dei detenuti attraverso la pasticceria. Centrale per la manifestazione, un breve racconto animato ispirato ai 54 articoli della Carta dei diritti dei bambini e degli adolescenti assieme a tante sorprese.