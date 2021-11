A Varese le lucine di via Limido sono pronte: la magia di Andrea illumina il Natale a Giubiano

Anche quest’anno il bellissimo giardino di Natale del signor Andrea sta per illuminare via Limido, nel quartiere di Giubiano a Varese.

Iniziato nel 2016 per dare un tocco natalizio alla via, di anno in anno il giardino di Andrea si è trasformato in un immancabile appuntamento per molti abitanti del quartiere, che già da novembre sbirciano curiosi il procedere dei lavori.

L’accensione ufficiale, come di consueto, avverrà il 1° dicembre e le lucine saranno attive tutte le sere dalle 18 alle 24 fino al 6 gennaio.

Quest’anno ci sarà una novità, tutta dedicata ai più piccoli. Per loro sarà infatti disponibile il servizio di raccolta delle letterine per Babbo Natale. Sulla recinzione ci sarà una speciale cassetta postale dedicata alle letterine dei bambini e ufficialmente gestita dagli elfi che aiutano Babbo Natale.

La cassetta in realtà verrà svuotata ogni domenica da Andrea che conserverà le buste, rigorosamente sigillate, fino al 24 dicembre così he i genitori possano recuperarle qualora servisse un suggerimento per il regalo da mettere sotto l’albero.

Gli addobbi di via Limido prolungano nel rione di Giubiano la magia che da ieri aleggia in città, con l’accensione delle luminarie per le strade e delle lucine ai Giardini estensi, ma anche con le bancarelle natalizie in piazza Monte Grappa.