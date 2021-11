Varese Provincia Europea, “Noi una formazione civica di sindaci, assessori e consiglieri”

Domenica sono state depositata le liste in lizza per le prossime elezioni provinciali di dicembre. Tra le novità in campo c’è anche la formazione civica Varese Provincia Europea frutto dell’iniziativa di tre sindaci del territorio che hanno voluto anticipare i contenuti del loro progetto.

“All’origine della lista Varese Provincia Europea c’è l’impegno di tre sindaci civici (Del Torchio a Besozzo, Cavallin di Induno e Resteghini di Bisuschio) per strutturare e coordinare un gruppo di amministratori con esperienze e competenze diverse tra loro, localizzati in tutto il territorio provinciale, che potesse concorrere alle prossime elezioni. Protagonisti sono sindaci, assessori e consiglieri accomunati da una spiccata connotazione civica, con assenza di figure strettamente correlate a partiti politici. Un progetto autonomo dunque, che prende le distanze da qualsiasi appartenenza partitica per dare voce ad amministratori che si rivedono e rispecchiano nella civicità di questa lista rispetto ad altre legate a partiti politici o a dinamiche più personalistiche. In alcune delle liste presentate risulta evidente la finalità di posizionamento di capilista o singoli candidati all’interno del Governo Provinciale. Non è il caso della lista Varese Provincia Europea, formata da candidati che senza personalismi partecipano alla corsa elettorale per far emergere sia le qualità del gruppo che le competenze individuali nei seggi del consiglio provinciale”.

Marco Cavallin (Sindaco Induno Olona), Riccardo Del Torchio (Besozzo), Giovanni Resteghini (Bisuschio)