A Varese ritorna la festa di San Martino: tante attività e spirito di solidarietà

“Ripartiamo!”, è questo lo slogan scelto per la Festa di San Martino, che domenica 14 novembre tornerà nelle strade della città dopo la forzata pausa dovuta dalle restrizioni della pandemia.

“Oggi abbiamo l’opportunità di presentare la 31esima festa di San Martino, già cominciata ieri come festa liturgica. Domenica, invece, sarà la festa aperta a tutto il mondo laico, poiché il messaggio di San Martino è indirizzato a tutte le persone che devono capire quanto è importante condividere e sbagliato cadere nell’egoismo – ha raccontato Alessandro Milani, Presidente del Comitato di San Martino – Un messaggio che oggi ci insegna soprattutto il virus che stiamo affrontando ormai da due anni: da soli non andiamo da nessuna parte. Abbiamo bisogno degli altri. Siamo felici di aver raggruppato persone di buona volontà, i nostri volontari. Fino ad un mese fa eravamo incerti sul da farsi, dovevamo capire ciò che si poteva fare e come farlo in sicurezza. Per noi è fondamentale dare il massimo contributo alla nostra parrocchia per persone che hanno reali bisogni”.

Un programma ricco di iniziative dedicate alle famiglie: alle 9:30 verrà aperto il mercatino Associazioni del territorio ed artigianato; alle 11 avrà luogo la messa con la liturgia in rito bizantino; dalle 10 alle 12:30 e successivamente dalle 14:30 alle 17 l’Associazione 23e20 terrà, presso il proprio gazebo, il Truccabimbi, mentre dalle 10:30 alle 12:30, e poi dalle 15 alle 16:30 la sala Montanari ospiterà Beauty Lab Kids e il loro spettacolo di animazione per i più piccoli (il green pass sarà richiesto per i bambini dai 12 anni in su). Dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 si terrà il battesimo della sella a cura di FM Horse Dreams Farm. In piazza Cacciatori delle Alpi, di fronte al Tribunale, l’Associazione Energica Mente proporrà i giochi di una volta e il minigolf.

“Noi cerchiamo continuamente partnership. Fare cose gratis significa farle per una comunità – prosegue Sonia Milani – Dare in questo modo arricchisce tutti quelli che lo fanno”.

Durante l’arco della giornata saranno in vendita il “Dolce Martino” realizzato dalla pasticceria Maculan e le rose benedette durante la messa, offerte da Niky Flor.

Il tradizionale corteo in costume partirà da Biumo alle 16, con arrivo alla Chiesa di San Martino e taglio del mantello alle 16:30.

A seguire, inizierà la rappresentazione vivente realizzata dal gruppo teatrale Intervallos e in sala Montanari si terrà “storia di San Martino”, con i quadri di Mario Alioli: “Credo nel volontariato, perché ci da opportunità di fare cultura – spiega Giuseppe Caffarelli, curatore dell’evento – La Nostra città ha grande bisogno di cultura. Diamo alle giovani generazioni uno spaccato culturale delle nostre tradizioni. Oggi è più che mai importante dopo una pandemia. Questo momento è fondamentale”.

La tradizionale Risottata di beneficenza quest’anno sarà solo Take Away, a pranzo dalle 12:15 e a cena dalle 17:30 fino ad esaurimento.

Per concludere la giornata, alle 18 nella chiesetta di San Martino avrà luogo la messa in latino.

La chiesa resterà aperta durante tutta la giornata.