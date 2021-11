Varese contro il Sestri Levante, mister Rossi chiede di più: “Per ora campionato da sei meno”

Torna al “Franco Ossola” il Varese, dove spera di ripetere la prestazione – e il risultato di due settimane fa, quando il Ligorna venne piegato 4-0. Da dimenticare invece il capitolo più recente, legato alla trasferta di Tortona, dove è arrivata una sconfitta al tempo stesso immeritata e difficile da digerire.

I biancorossi, domenica 14 novembre alle ore 14.30, saranno opposti al Sestri Levante, formazione ligure che è affamata di punti per non rimanere invischiata in zona playout.

Presentando il match, mister Ezio Rossi chiede di più alla sua squadra: «Purtroppo stiamo facendo un campionato da sei meno. Se vincere una partita è cento, a Lavagna abbiamo fatto centodue, le altre le abbiamo vinte facendo novantanove e le restanti abbiamo fatto novantacinque. Le quattro partite pareggiate abbiamo fatto leggermente meglio degli avversari ma c’è stata un po’ di paura tra il voler vincere e il rischio di poterle perdere. Abbiamo numeri da playoff per quanto riguarda i sedici gol segnati e, in queste partite, non ho visto giocatori nettamente superiori ai nostri. È un campionato nel quale nessuno ha vita facile e gli episodi hanno un loro peso: dovremmo essere bravi a farli girare dalla nostra parte».

Per la gara alle porte non ci sarà sicuramente la punta Luca di Renzo, espulso a Tortona e quindi squalificato, mentre sono in forse i difensori Gianluca Parpinel e Nicolò Battistella.

«Il Sestri Levante – analizza mister Rossi – è una squadra che ha pareggiato con Novara e Casale, tra l’altro mercoledì per venti minuti ha fatto la partita con il Casale. Pressa alto, è molto dinamica e cerca di fare sempre la partita. Fino a domenica scorsa hanno giocato 3-4-3, mercoledì hanno fatto 4-2-3-1»

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews (GUARDA QUI). Potrete come sempre prendere parte al nostro liveblog commentando in tempo reale o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.