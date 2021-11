Varese torna a essere la provincia con il più alto tasso di contagi. Ma negli ospedali la situazione è sotto controllo

La Provincia di Varese è nuovamente quella con la maggior incidenza della Lombardia. Nell’ultima settimana, i casi ogni 100.000 abitanti hanno superato la soglia di guardia dei 100 arrivando a toccare i 112 casi ( la media lombarda è di 87,47). La settimana precedente erano 59,5. La circolazione del virus torna a correre e si è già superato il livello raggiunto nel luglio scorso, con il picco estivo sceso nel giro di qualche settimana.

NUOVA ONDATA: RACCOMANDATE LE MASCHERINE FFP2 PER I NON VACCINATI

Ats Insubria si prepara ad affrontare un’eventuale nuova ondata ( l’indice RDT indica che siamo ancora in fase espansiva) mettendo in campo ogni misura che va dall’intensificarsi della campagna vaccinale per le terze dosi dopo i 180 giorni dal richiamo, all’attività di tracciamento dei contatti dei nuovi positivi, sino alla raccomandazione di mantenere distanze di sicurezza e mascherine che dovrebbero essere almeno di grado FFP2 per i non vaccinati.

MILLE POSITIVI IN PROVINCIA DI VARESE

Anche nel territorio di Varese, i nuovi postivi si stanno registrando soprattutto tra quanti non hanno fatto alcuna dose di vaccino. In questo momento ci sono mille casi individuati grazie ai 53.114 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è balzato al 2,9%, in aumento di un punto percentuale rispetto a sette giorni fa. In un mese e mezzo, Ats ha registrato 1925 contagi tra quanti non erano vaccinati con un tasso del 5,65 per mille e un’età media di 17 anni, mentre tra i vaccinati ci sono stati 2372 casi , 2,3 per mille, e un’età media di 54 anni. Il rapporto tra le due categorie si è abbassato ma rimane ancora di 1 positivo tra i vaccinati ogni 2,78 tra quelli non immunizzati.

NEGLI OSPEDALI SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO

La ripresa dei contagi comincia a essere evidente anche nei reparti ospedalieri dove, però, la situazione è al momento tranquilla, con un’occupazione di letti di medicina mentre non si registrano degenti nelle terapie intensive delle due aziende ospedaliere: «Dai dati in nostro possesso – ha spiegato il direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso -molti dei degenti positivi vaccinati è ricoverata non per Covid ma a causa di un tampone che si è rilevato positivo al momento dell’ingresso in ospedale per altri motivi. Ci sono anziani oppure persone che hanno comorbilità. Da Regione sappiamo che nelle terapie intensive ci sono per la quasi totalità pazienti non vaccinati». Se si guarda alle fasce di età, la quota prevalente riguarda la popolazione tra i 25 e i 49 anni ed è in aumento quella tra i 50 e i 64 anni così come quella dei minori di 12 anni.

QUANTO DURA LA COPERTURA DEL VACCINO?

E se il dato che arriva dagli ospedali è confortante, occorre valutare bene gli studi sulla tenuta anticorpale ingenerata dal vaccino: le analisi di Ats indicano, a grandi linee, un grado elevato di protezione che va scemando tra i 140 e i 180 giorni dopo il completamento del ciclo vaccinale. Un indicatore che h spinto Regione Lombardia ad accelerare con la campagna delle dosi booster, da oggi prenotabili da tutti gli over40 e che verranno richiamati dopo il 180esimo giorno.

In vista dell’aumento delle dosi quotidiane che, si calcola, dovranno arrivare a superare le 5000 , Ats sta lavorando per creare un maxi centro nell’ex caserma dell’Aeronautica di Gallarate, centro che, potrebbe aprire sin dal 10 gennaio. Qui verranno fatti sia i vaccini sia i tamponi per rispondere alla crescente richiesta di test molecolari alle due aziende ospedaliere.