Il Varese vince, mister Ezio Rossi: “Vittoria sofferta e voluta”

Seconda vittoria interna di fila per il Varese, che batte il Sestri Levante 1-0 e si prende tre punti sudati e importanti. Mister Ezio Rossi commenta positivamente la prova dei suoi: «Queste sono le vittorie più belle: sofferta e voluta. Questa volta all’ennesimo rigore dato contro, che secondo me era inesistente, è stato bravo Trombini e siamo riusciti a portare a casa questi tre punti che sono importantissimi. Potevamo chiudere prima la partita, non ci siamo riusciti e poi gli avversari si sono buttati in avanti e ci hanno fatto soffrire. Il Sestri gioca un buon calcio, ha messo in difficoltà anche altre squadre più avanti di noi in classifica. Bisogna fare la partita quando c’è la possibilità poi però le vittorie passano anche attraverso la sofferenza. Oggi ci godiamo la vittoria.

«Oggi tutti hanno fatto un’ottima partita – prosegue l’allenatore del Varese -, anche Alessandro Baggio che non ha mai fatto una partita dal primo minuto si è fatto trovare pronto. Abbiamo saputo predicare nel primo tempo e portare la croce nel secondo. Mamah è uno di quelli che ha fatto una prestazione sopra la media, è un ragazzo che può avere un buon futuro ma non basta fare 10 partite in Serie D, bisogna continuare».