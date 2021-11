Vareseèsolidale 2021 si concluderà sabato con l’estrazione della lotteria

La manifestazione di Vareseèsolidale 2021 chiuderà ufficialmente sabato 13 novembre: l’appuntamento è alle 12.30 presso la Mensa Fuoricontesto nella sede della Croce Rossa in via Dunant 2 per il Buffet offerto dai ragazzi del Cafè 21 e l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria, con la regia di Max Laudadio.

Per accedere all’evento è necessario essere in possesso di green pass.

Per maggiori informazioni e confermare la propria presenza è necessario prenotarsi inviando una email all’indirizzo info@varesesolidale.it