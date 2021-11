“Variante sudafricana”: l’Italia ferma voli e ingressi da sei Paesi del Sud dell’Africa

L’Italia ferma i voli dal Sudafrica e da tutta la zona meridionale del continente. Una decisione attuata dal ministro Speranza per limitare i rischi di contagi della “variante sudafricana”.

«Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini» ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza. «I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione».

Già ieri il Regno Unito ha annunciato che chiuderà i confini ai sei Paesi poi presi come riferimento anche da Speranza: appunto Sudafrica, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana. Israele invece vieterà i viaggi verso quei Paesi. Le limitazioni sono state contestate dal governo sudafricano.