Veicolo in fiamme in autostrada a Solbiate Arno, chiusa l’uscita A8

L’uscita autostradale di Solbiate Arno / Albizzate è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni poco dopo le 17 di martedì 30 novembre per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei vigili del fuoco impegnati in seguito ad un incendio che ha interessato un veicolo.

Fino a che dureranno le operazioni dei vigili del fuoco l’uscita consigliata provenendo da Varese è quella di Castronno mentre l’uscita consigliata provenendo da Milano è Cavaria con Premezzo.