Venerdì riapre il cinema Incontro di Besnate, dopo due mesi di ristrutturazione

Venerdì 5 novembre riapre la sala della comunità di Besnate, ovvero il Cinema Incontro: «Dovevamo riaprire a metà ottobre», racconta Riccardo Checchin, responsabile del gruppo dei volontari che gestisce il teatro «dopo la proiezione estiva all’arena durata fino a inizio settembre ma i tempi si sono allungati a causa della crisi delle materie prime, che si è ripercossa sulla nostra piccola sala allungando i tempi».

I lavori, coperti da un bando di Regione Lombardia di 100mila euro dedicato al rifacimento e alla migliora delle sale cinematografiche, hanno interessato il foyer, i serramenti e il pavimento dell’ingresso, insieme al sistema di sicurezza e all’apparato di controllo degli accessi; inoltre, si è dovuto provvedere anche al cambio del proiettore, che non funzionava.

La ripartenza e il novantesimo

Venerdì la prima programmazione: No time to die di Cary Joji Fukunaga con Daniel Craig. La riapertura coincide anche con il novantesimo anniversario della nascita del cinema, che cade il 12 novembre: «Siamo una delle sale più longeve d’Italia – racconta Checchin – e stiamo preparando per i nostri spettatori dei gadget esclusivi per quando verranno alle proiezioni dedicate ai novant’anni, dal 12 al 14 novembre».

Entusiasmo e orgoglio nel portare avanti l’Incontro, ma anche impegno e responsabilità: «É una bella eredità da portarsi sulle spalle. Ci rende orgogliosi portare avanti le redini della sala, ma è anche un impegno non indifferente. Gestire un cinema nel 2021 vuol dire riunire diverse competenze, dal marketing alle normative tecniche: è, a tutti gli effetti, un secondo lavoro che tutti insieme, noi volontari, portiamo avanti con serietà e impegno».

Con la ripartenza sono nel calderone anche gli appuntamenti del cineforum, che verosimilmente comincerà a gennaio 2022: «Vogliamo ricominciare con una identità rinnovata», conclude.