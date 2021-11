In via della Vite a Busto Arsizio pedoni dimenticati: “Da 10 anni chiediamo di rifare i marciapiedi”

Si sentono dimenticati i residenti di via della Vite a Busto Arsizio, una traversa che unisce via Quintino Sella con via Rossini, nel quartiere Beata Giuliana.

Giacomo, residente insieme alla madre disabile in quella zona della città, è stanco di fare segnalazioni che non trovano mai un seguito: «Ormai siamo arrivati al punto che per portare mia madre a fare un giro in carrozzina dobbiamo evitare il marciapiede perchè pieno di buche e passare direttamente sulla strada. Lo stesso problema lo hanno diverse famiglie che hanno bimbi piccoli».

Una situazione di insicurezza che i residenti non vogliono più subire, dopo anni di segnalazioni all’amministrazione e ad Agesp: «Saranno dieci anni che chiediamo un intervento ma la nostra è una via di periferia che non merita l’attenzione delle vie del centro cittadino» – aggiunge il cittadino.

A dire il vero un intervento su segnalazione dei residenti c’è stato ma solo quando ha riguardato la strada: «Per risolvere il problema di una fessura nell’asfalto sono intervenuti subito. Quando si tratta di agevolare il traffico di auto, anche qui molto sostenuto visto che molti la usano per andare verso Gallarate, l’intervento è immediato» – continua con tono mesto, Giacomo.

Il sindaco Emanuele Antonelli, a cui fa capo la delega dei lavori pubblici, risponde: «Mi attiverò subito per capire cosa si può fare, sperando che non si tratti di una via privata».