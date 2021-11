Visco (Banca d’Italia): “La distribuzione ineguale di vaccini mette a rischio l’economia globale”

«La distribuzione ineguale di vaccini in tutte le regioni, soprattutto in quelle meno sviluppate, rimane un rischio maggiore fattore per l’economia globale». Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al Singapore Fintech Festival.

«Le sfide chiave che tutte le nostre economie stanno attualmente affrontando – ha sottolineato Visco – continuano ad essere relative alla pandemia e alle sue conseguenze dirette e indirette. Questo è il motivo principale per cui molte persone sono state spinte verso la povertà, la disoccupazione e sono aumentati sia il debito pubblico che quello privato».

CHE COSA FARE

Visco ha inoltre spiegato che per aiutare le economie più deboli ad affrontare la crisi sanitaria, i pagamenti del debito per 50 paesi sono stati sospesi dal 2020, disposizione prorogata fino alla fine di quest’anno. È stato raggiunto un consenso per un’assegnazione generale di special diritti di prelievo da parte del Fondo monetario internazionale (per 650 miliardi di dollari), che consentirà ai paesi a basso reddito di ricevere ulteriore sostegno. (Fonte Banca d’Italia)