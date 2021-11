Vittorio Sgarbi a Gallarate per spiegare le bellezze artistiche della città

Il terzo galà del commercio di Gallarate, domenica 28 novembre ore 20.30, sarà dedicato al patrimonio artistico-culturale grazie alla presenza del critico Vittorio Sgarbi, intervistato dalla conduttrice televisiva Morena Zapparoli.

L’evento si terrà al Teatro Condominio. Due ore di divertimento e di riscoperta del territorio, sotto la direzione artistica e la regia di Maurizio Castiglioni.

«Nonostante quello che è successo e che sta succedendo siamo riusciti a organizzare questo evento e ci riempie di soddisfazione; è stato un anno difficile, l’anno scorso non lo abbiamo potuto fare», ha spiegato Renato Chiodi, presidente di Confcommercio Gallarate, «Quest’anno rilanciamo la kermesse con qualcosa di particolare che ridia lustro alla città: abbiamo coinvolto Sgarbi. Gli abbiamo chiesto di parlare di noi, della città e delle bellezze. Morena Zapparoli lo guiderà in una serata di cultura in spirito leggero e conviviale, con l’intervento artistico di Fabrizio Vendramin».

Il mondo del commercio che cambia

«Vogliamo attirare l’attenzione sul mondo del commercio, in un momento di trasformazione: sarà una serata leggera e divertente per riflettere su chi siamo», ha spiegato Chiodi.

La presentazione del gran galà 2021

Il galà è «un momento importante», è intervenuto il sindaco Andrea Cassani, «è sempre interessante grazie alla regia di Maurizio Castiglioni. Avere una figura come lui che possa promuovere le nostre peculiarità è importante e sarà un appuntamento imperdibile».

«Sono contento di far parte di una amministrazione che ha lavorato con Ascom e il commercio di Gallarate – ha affermato l’assessore al Commercio e vicesindaco, Rocco Longobardi – in questi anni si potranno realizzare diversi eventi per dimostrare che il commercio di vicinato c’è, ha voglia di essere lanciato».

Il patrimonio artistico di Gallarate al centro

«Sgarbi ci racconterà le meraviglie di Gallarate e di alcune zone del Varesotto, che magari conosciamo già, ma sentirle dire da Sgarbi com dovizia di particolari e con amore sviscerato per l’arte, sarà una grande emozione», racconta Zapparoli. «Parlerà di siti, chiese e musei che non solo l’Italia, ma tutto il mondo ci invidia. A Gallarate si nascondono meraviglie che meritano di essere conosciute»: tra le bellezze gallaratesi che passerà al vaglio, Zapparoli sicuramente parlerà della chiesetta di San Pietro, di Palazzo Minoletti e del museo degli Studi Patri.

«Sgarbi non è una persona facile da avvicinare, ma con Morena sapevo di riuscire ad averlo; con il mondo della pittura e dell’arte abbiamo pensato ancora a Vendramin», ha spiegato Castiglioni.

Vendramin, vincitore della seconda edizione di Italia’s got talent, si esibirà al gran galà con una performance artistica inedita: «Vi ringrazio di avermi ospitato di nuovo. Per un artigiano creativo è importante riprendere a esibirsi in pubblico, visto il periodo che abbiamo passato. Cercherò ancora una volta di stupire e divertire il pubblico».