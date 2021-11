Whispers in my Head: il nuovo singolo della band rock varesina Infills Chain

Venerdì 5 novembre è uscito il nuovo singolo “Whispers in my Head” della band varesina Infills Chain: un singolo che parla del superamento di una relazione tossica ma in senso più lato di una situazione di difficoltà. Racconta di una “guerra” contro questi negativi “sussurri nella mia testa” che poi, con un cambio di ritornello sulla fine, cessano di esistere. Chi ascolta il brano infatti può cogliere l’effettivo superamento di questa condizione. «Tutti noi abbiamo vissuto, quasi in contemporanea, situazioni simili. Chi con ragazze, chi con persone negative. Con questa canzone vogliamo esprimere un disagio, un disagio che poi si rivela positivo, perché ti fa crescere, ti fa capire che c’è sempre una via d’uscita», hanno commentato i quattro componenti della band. La traccia audio è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Su Spotify:

Oggi a 12:00 è uscito anche il videoclip, realizzato in collaborazione con Morris Bragazzi, regista e videomaker, Andrea Diella, aiuto regia, l’attrice Arianna di Claudio e Rebecca Santopolo, la truccatrice.

La loro storia

Sono gli inizi di un mite autunno del 2012 quando, in un magazzino della provincia di Varese, Angelo (voce e

basso) e Christian (batteria) decidono di trovarsi a suonare insieme dopo la scuola. I due, nonostante la grande affinità musicale, iniziano a sentire la necessità di ampliare il gruppo, trovando in Lorenzo (chitarra ritmica) e Davide (chitarra solista) i giusti ingredienti per dare forma al loro progetto. Nascono cosi gli “Infills Chain”. Dal 2014 ad oggi la band si è esibita in numerosi concerti, affinando sempre di più il loro sound. Da questo percorso di crescita, costellato da interviste in radio locali e partecipazione a concorsi e festival, sono nati i primi brani inediti. Nel 2017 hanno presentato il singolo “Castelli di delusioni“, con il quale hanno capito di essere pronti a creare un vero e proprio lavoro discografico. Hanno così deciso di chiudersi in studio per scrivere e registrare il loro primo album-EP “A Day of Suffering”, composto da 6 brani inediti. Molto apprezzato e accolto positivamente dalla critica di molte radio locali – Webzine italiane ed estere, il 5 novembre sono usciti con il nuovo brano “Whispers in my Head” .

La musica degli Infills Chain si può definire come un hard rock potente e contemporaneo, suonato con spirito e influenze squisitamente “old school”. La band attualmente collabora con l’agenzia torinese “MFM” con la quale ha avviato un percorso di promozione e con cui ha in programma un Tour nazionale per il 2021.