Wilson verso il ritorno in Polonia: accordo tra Openjobmetis e Lublino

L’arrivo del playmaker americano Marcus Keene, presentato stamattina alla Enerxenia Arena, ha definitivamente fatto uscire dalle rotazioni della Openjobmetis il suo connazionale Elijah Wilson. La guardia “low cost” originaria della North Carolina, era destinata a lasciare la società biancorossa e ha trovato posto nella lega polacca a Lublino. anche se Varese non ha ancora ufficializzato l’operazione perché il cambio di casacca sarà subordinato alle visite mediche da svolgersi con il nuovo club.

Proprio la Polska Liga è il torneo nel quale Wilson si era messo in mostra con la maglia dello Dabrowa Gornicza, da dove Varese lo aveva prelevato in estate quando la OJM era alla ricerca di una guardia tiratrice con basse pretese economiche. In biancorosso però “il Profeta” non ha mai convinto e – salvo un paio di buone partite in Supercoppa – era stata una delusione al “cambio” della Serie A.

Il contagio da covid-19 poi, lo ha costretto a uno stop di due settimane e quindi Wilson una volta guarito non è più tornato in campo. Per questo motivo il giocatore raggiungerà Lublino per effettuare alcuni esami approfonditi: nel caso non fossero superati, l’accordo prevede il suo ritorno in Italia.

In questi giorni la guardia ha continuato ad allenarsi al palazzetto (anche oggi aveva in previsione una sessione di tiro personale) ma radio-mercato aveva già segnalato qualche sondaggio dalla Polonia. La trattativa buona è stata quindi quella avanzata dall’MKS Start Lublino, costretto a muovere la classifica visto che si trova (insieme ad altre due squadre) all’ultimo posto con tre vittorie in 12 giornate di campionato.