Sono 126 i degenti Covid all’ospedale di Varese, 11 sono in terapia intensiva

Sette pazienti in più rispetto alla scorsa settimana. Continua a crescere, ma in modo graduale, l’occupazione di posti letto “covid” all’ospedale di Varese. Attualmente sono ricoverate 126 persone di cui 11 in terapia intensiva e 7 assistite con la Cpap. Sono 24 i degenti nel reparto subacuti.

LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI MONOCLONALI IN AMBULATORIO

I casi aumentano e ogni giorno, in pronto soccorso, si presenta una quota crescente di persone con sintomatologia da Covid. Nella giornata di ieri sono stati ricoverati 8 ammalati , parzialmente compensati dalle dimissioni di 5 persone guarite. All’assistenza nei reparti di malattie infettive, nell’hub covid e in pneumologia si somma quella nell’ambulatori dedicati per la somministrazione di farmaci monoclonali. Si tratta di un’assistenza che viene riservata a una determinata categoria di pazienti: i sintomi devono essere lievi o moderati la cui insorgenza deve essere avvenuta entro massimo 7 giorni e devono avere n’età superiore ai 60 anni. La segnalazione all’ambulatorio dell’ospedale di Circolo avviene, dunque, su segnalazione dei medici del pronto soccorso o dei curanti o medici USCA che visitano a domicilio. Una volta verificate le condizioni del paziente viene fissato l’appuntamento per la somministrazione di questi farmaci.

780 DEGENTI NEGLI ALTRI REPARTI DEGLI OSPEDALI E ATTIVITA’ CHIRURGICA AL MASSIMO

L’attività nell’azienda ospedaliera, intanto, prosegue su molteplici fronti. Oltre alla campagna vaccinale e i punti tampone, nei reparti ordinari , quelli “covid meno”, ci sono 780 degenti, in lieve diminuzione. A parte, però, le attività programmate di Luino e Angera, tutta l’attività chirurgica ordinaria e di emergenza prosegue nei diversi presidi con un ampliamento di sedute al sabato per recuperare quanto rimasto sospeso durante i mesi di fine 2020 e inizio 2021, nel pieno della seconda ondata.